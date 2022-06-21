Під Луцьком п'яний водій автівки злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Вночі, 12 грудня, у селі Рованці по вулиці Об’їзній легковик Honda Accord злетів у кювет.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 28-річний киянин. Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
У результаті автопригоди водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Автомобіль поліцейські вилучили, слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 28-річний киянин. Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
У результаті автопригоди водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Автомобіль поліцейські вилучили, слідство триває.
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