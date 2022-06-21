Під Луцьком п'яний водій автівки злетів у кювет. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



За кермом транспортного засобу перебував 28-річний киянин. Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.



У результаті автопригоди водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.



Автомобіль поліцейські вилучили, слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 12 грудня, у селі Рованці по вулиці Об’їзній легковик Honda Accord злетів у кювет.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 28-річний киянин. Водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.У результаті автопригоди водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Автомобіль поліцейські вилучили, слідство триває.

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