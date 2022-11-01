У «Київстарі» заявили про хакерську атаку та запевнили, що дані користувачів у безпеці
Сьогодні, 12:59
У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Про це повідомили у пресслужбі оператора, пише Українська правда.
Для того аби зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі "Київстару", оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби. Вони наразі працюють в офісі компанії.
"Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів", - додали в компанії.
Компанія пообіцяла компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.
Нагадаємо, що зранку 12 грудня у мережі "Київстар" стався технічний збій. Через це недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів.
Користувачі "Київстар" зранку 12 грудня також не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.
Видання dev.ua з посиланням на джерела повідомило, що збій у "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі.
Віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков повідомив, що у мережі "Київстар" тривають ремонтні роботи, які сподіваються завершити протягом чотирьох-п'яти годин.
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Про це повідомили у пресслужбі оператора, пише Українська правда.
Для того аби зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі "Київстару", оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби. Вони наразі працюють в офісі компанії.
"Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів", - додали в компанії.
Компанія пообіцяла компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.
Нагадаємо, що зранку 12 грудня у мережі "Київстар" стався технічний збій. Через це недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів.
Користувачі "Київстар" зранку 12 грудня також не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.
Видання dev.ua з посиланням на джерела повідомило, що збій у "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі.
Віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков повідомив, що у мережі "Київстар" тривають ремонтні роботи, які сподіваються завершити протягом чотирьох-п'яти годин.
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