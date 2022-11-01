У «Київстарі» заявили про хакерську атаку та запевнили, що дані користувачів у безпеці





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Для того аби зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі "Київстару", оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби. Вони наразі працюють в офісі компанії.



"Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів", - додали в компанії.



Компанія пообіцяла компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.



Нагадаємо, що зранку 12 грудня у мережі "Київстар" стався технічний збій. Через це недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів.



Користувачі "Київстар" зранку 12 грудня також не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.



Видання dev.ua з посиланням на джерела повідомило, що збій у "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі.



Віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков повідомив, що у мережі "Київстар" тривають ремонтні роботи, які сподіваються завершити протягом чотирьох-п'яти годин.

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