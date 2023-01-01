На Харківщині обірвалося життя воїна з Волині Ігоря Банковського
Сьогодні, 13:02
У боях із російськими окупантами неподалік Куп’янська на Харківщині загинув військовослужбовець із Волині Ігор Банковський.
Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.
«Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Доросині, Банковського Ігоря Івановича, 18.07.1975 року народження», - зазначили у громаді.
Чоловік загинув у бою в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району на Харківщині під час ворожого обстрілу 9 грудня 2023-го, мужньо виконуючи військовий обов'язок та виявивши стійкість і мужність.
«Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам'ять і слава Герою. На території громади оголошена триденна жалоба з 12 по 14 грудня включно. Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом», - зазначили у Доросинівській громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.
«Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Доросині, Банковського Ігоря Івановича, 18.07.1975 року народження», - зазначили у громаді.
Чоловік загинув у бою в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району на Харківщині під час ворожого обстрілу 9 грудня 2023-го, мужньо виконуючи військовий обов'язок та виявивши стійкість і мужність.
«Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам'ять і слава Герою. На території громади оголошена триденна жалоба з 12 по 14 грудня включно. Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом», - зазначили у Доросинівській громаді.
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