На Харківщині обірвалося життя воїна з Волині Ігоря Банковського

На Харківщині обірвалося життя воїна з Волині Ігоря Банковського
У боях із російськими окупантами неподалік Куп’янська на Харківщині загинув військовослужбовець із Волині Ігор Банковський.

Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.

«Із сумом та болем повідомляємо про загибель на фронті нашого земляка, жителя села Доросині, Банковського Ігоря Івановича, 18.07.1975 року народження», - зазначили у громаді.

Чоловік загинув у бою в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району на Харківщині під час ворожого обстрілу 9 грудня 2023-го, мужньо виконуючи військовий обов'язок та виявивши стійкість і мужність.
На Харківщині обірвалося життя воїна з Волині Ігоря Банковського

«Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким, вічна пам'ять і слава Герою. На території громади оголошена триденна жалоба з 12 по 14 грудня включно. Про час і місце поховання Героя повідомимо згодом», - зазначили у Доросинівській громаді.

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Теги: загиблі, війна
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