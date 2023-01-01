Юна гімнастка з Волині перемогла на всеукраїнському турнірі

Юна гімнастка з Волині перемогла на всеукраїнському турнірі
На Всеукраїнському турнірі із художньої гімнастики, що відбувся у Львові, перемогла юна волинянка Марія Нестерович.

Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинськ. Спорт.

Юна мешканка Нововолинська Марія Нестерович виграла Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики.

У Львові проходив XXVII Всеукраїнський турнір «BAGIRA-2023». Участь взяли близько 900 учасників зі всієї України.

«Марія Нестерович з Нововолинська здобула перемогу. Вітаємо юну спортсменку та бажаємо успіхів надалі!» - йдеться у повідомленні.
Юна гімнастка з Волині перемогла на всеукраїнському турнірі

Нагадаємо, переселенець із Донеччини Євген Нескреба, що нині мешкає у Луцьку, став триразовим чемпіоном Європи із гирьового спорту. Чоловік повернувся зі змагань, що відбулися в італійському місті Фінале-Лігуре.

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Теги: спорт, Волинь
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