Юна гімнастка з Волині перемогла на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 12:53
На Всеукраїнському турнірі із художньої гімнастики, що відбувся у Львові, перемогла юна волинянка Марія Нестерович.
Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинськ. Спорт.
Юна мешканка Нововолинська Марія Нестерович виграла Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики.
У Львові проходив XXVII Всеукраїнський турнір «BAGIRA-2023». Участь взяли близько 900 учасників зі всієї України.
«Марія Нестерович з Нововолинська здобула перемогу. Вітаємо юну спортсменку та бажаємо успіхів надалі!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, переселенець із Донеччини Євген Нескреба, що нині мешкає у Луцьку, став триразовим чемпіоном Європи із гирьового спорту. Чоловік повернувся зі змагань, що відбулися в італійському місті Фінале-Лігуре.
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Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинськ. Спорт.
Юна мешканка Нововолинська Марія Нестерович виграла Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики.
У Львові проходив XXVII Всеукраїнський турнір «BAGIRA-2023». Участь взяли близько 900 учасників зі всієї України.
«Марія Нестерович з Нововолинська здобула перемогу. Вітаємо юну спортсменку та бажаємо успіхів надалі!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, переселенець із Донеччини Євген Нескреба, що нині мешкає у Луцьку, став триразовим чемпіоном Європи із гирьового спорту. Чоловік повернувся зі змагань, що відбулися в італійському місті Фінале-Лігуре.
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