У київському метро запустять човниковий рух – досвід ще з 80-х років

У київському метро запустять човниковий рух – досвід ще з 80-х років
У Києві з 13 грудня в тестовому режимі запустять човниковий рух на закритих станціях метро. Інтервал між потягами становитиме 15 хвилин.

Це має зменшити навантаження на наземний транспорт, повідомляє у телеграмі Український інформаційний центр.

Під час човникового руху той самий поїзд рухається в обидва боки по тій самій колії, без розвороту в кінцевих пунктах.

У київському метрополітені такий рух практикували під час будівництва станції «Театральна» влітку 1987 року.

А також – з 25 жовтня 2012 року до 6 листопада 2013 року між станціями «Виставковий центр» і «Іподром».

Нагадаємо, колектор на вулиці Карпенка-Карого на межі обвалу – «Луцькводоканал» ініціює капітальне відновлення об’єкту.

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Теги: метро, Київ
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