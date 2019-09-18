У київському метро запустять човниковий рух – досвід ще з 80-х років

У Києві з 13 грудня в тестовому режимі запустять човниковий рух на закритих станціях метро. Інтервал між потягами становитиме 15 хвилин.Це має зменшити навантаження на наземний транспорт, повідомляє у телеграмі Український інформаційний центр.Під час човникового руху той самий поїзд рухається в обидва боки по тій самій колії, без розвороту в кінцевих пунктах.У київському метрополітені такий рух практикували під час будівництва станції «Театральна» влітку 1987 року.А також – з 25 жовтня 2012 року до 6 листопада 2013 року між станціями «Виставковий центр» і «Іподром».Нагадаємо, колектор на вулиці Карпенка-Карого– «Луцькводоканал» ініціює капітальне відновлення об’єкту.