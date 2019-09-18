У київському метро запустять човниковий рух – досвід ще з 80-х років
Сьогодні, 12:36
У Києві з 13 грудня в тестовому режимі запустять човниковий рух на закритих станціях метро. Інтервал між потягами становитиме 15 хвилин.
Це має зменшити навантаження на наземний транспорт, повідомляє у телеграмі Український інформаційний центр.
Під час човникового руху той самий поїзд рухається в обидва боки по тій самій колії, без розвороту в кінцевих пунктах.
У київському метрополітені такий рух практикували під час будівництва станції «Театральна» влітку 1987 року.
А також – з 25 жовтня 2012 року до 6 листопада 2013 року між станціями «Виставковий центр» і «Іподром».
Нагадаємо, колектор на вулиці Карпенка-Карого на межі обвалу – «Луцькводоканал» ініціює капітальне відновлення об’єкту.
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Це має зменшити навантаження на наземний транспорт, повідомляє у телеграмі Український інформаційний центр.
Під час човникового руху той самий поїзд рухається в обидва боки по тій самій колії, без розвороту в кінцевих пунктах.
У київському метрополітені такий рух практикували під час будівництва станції «Театральна» влітку 1987 року.
А також – з 25 жовтня 2012 року до 6 листопада 2013 року між станціями «Виставковий центр» і «Іподром».
Нагадаємо, колектор на вулиці Карпенка-Карого на межі обвалу – «Луцькводоканал» ініціює капітальне відновлення об’єкту.
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