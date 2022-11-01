У «ПриватБанку» розповіли, як збій «Київстару» впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів





Про це повідомив речник «ПриватБанку» Олег Серга у коментарі



«Для загального розуміння, деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картках "Київстару", звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — зазначив він.



Серга додав, що деякі банкомати також використовують мобільний звʼязок, але у банкоматній мережі «ПриватБанку» максимальний відсоток АТМ, які використовують послуги «Київстару», складає до 5%.



«Тобто на роботу банкоматної мережі це майже не вплинуло. Ми вважаємо, що максимальний ризик до 5% у нас. На частину мереж це може вплинути, але не на всю», — наголосив речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збій у мережі «Київстару» частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку», але не на всю мережу.Про це повідомив речник «ПриватБанку»у коментарі hromadske «Для загального розуміння, деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картках "Київстару", звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — зазначив він.Серга додав, що деякі банкомати також використовують мобільний звʼязок, але у банкоматній мережі «ПриватБанку» максимальний відсоток АТМ, які використовують послуги «Київстару», складає до 5%.«Тобто на роботу банкоматної мережі це майже не вплинуло. Ми вважаємо, що максимальний ризик до 5% у нас. На частину мереж це може вплинути, але не на всю», — наголосив речник.

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