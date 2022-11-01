У «ПриватБанку» розповіли, як збій «Київстару» впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів
Сьогодні, 12:15
Збій у мережі «Київстару» частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку», але не на всю мережу.
Про це повідомив речник «ПриватБанку» Олег Серга у коментарі hromadske.
«Для загального розуміння, деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картках "Київстару", звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — зазначив він.
Серга додав, що деякі банкомати також використовують мобільний звʼязок, але у банкоматній мережі «ПриватБанку» максимальний відсоток АТМ, які використовують послуги «Київстару», складає до 5%.
«Тобто на роботу банкоматної мережі це майже не вплинуло. Ми вважаємо, що максимальний ризик до 5% у нас. На частину мереж це може вплинути, але не на всю», — наголосив речник.
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Про це повідомив речник «ПриватБанку» Олег Серга у коментарі hromadske.
«Для загального розуміння, деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картках "Київстару", звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — зазначив він.
Серга додав, що деякі банкомати також використовують мобільний звʼязок, але у банкоматній мережі «ПриватБанку» максимальний відсоток АТМ, які використовують послуги «Київстару», складає до 5%.
«Тобто на роботу банкоматної мережі це майже не вплинуло. Ми вважаємо, що максимальний ризик до 5% у нас. На частину мереж це може вплинути, але не на всю», — наголосив речник.
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