Переселенець із Донеччини, що мешкає на Волині, став 3-разовим чемпіоном Європи

Євген Нескреба, що нині мешкає у Луцьку, став триразовим чемпіоном Європи із гирьового спорту. Чоловік повернувся зі змагань, що відбулися в італійському місті Фінале-Лігуре.



Збірна України посіла третє загальнокомандне місце, пише



"Було до 200 спортсменів з 14 держав. Зі мною були суперники до 80 кілограмів, до 95, я більше них підняв. Плюс ще коефіцієнт, що від них легший був. Там відрив від них 51 бал був", — говорить Євген.



До європейської першості спортсмен готувався декілька місяців. До цього отримав звання п'ятиразового чемпіона світу. Тренування чоловік поєднує з роботою охоронника.



Зі слів Євгена, у зруйнованому російськими військами будинку у Волновасі залишив понад 600 своїх нагород і майже 200 медалей його двох доньок, яких він тренує. На нещодавніх змаганнях в Італії брала участь і його 20-річна донька Тетяна.



"Вона (донька) зайняла четверте місце, а наступного дня стала чемпіонкою Європи. У мене ще є мої ученики. Двоє із них зараз у Литві, онлайн їх треную. Хтось є у Полтаві, у Житомирі, у Чернігові. З Волновахи роз’їхались хто куди", — каже гирьовик.



Спортсмен Євген Нескреба додав, що після відпочинку відновить тренування і підготовку до фінальних календарних змагань у Києві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переселенець із Донеччини, що нині мешкає у Луцьку, став триразовим чемпіоном Європи із гирьового спорту. Чоловік повернувся зі змагань, що відбулися в італійському місті Фінале-Лігуре.Збірна України посіла третє загальнокомандне місце, пише Суспільне "Було до 200 спортсменів з 14 держав. Зі мною були суперники до 80 кілограмів, до 95, я більше них підняв. Плюс ще коефіцієнт, що від них легший був. Там відрив від них 51 бал був", — говорить Євген.До європейської першостідекілька місяців. До цього отримав звання п'ятиразового чемпіона світу. Тренування чоловік поєднує з роботою охоронника.Зі слів Євгена, у зруйнованому російськими військами будинку у Волновасі залишив понад 600 своїх нагород і майже 200 медалей його двох доньок, яких він тренує. На нещодавніх змаганнях в Італії брала участь і його 20-річна донька"Вона (донька) зайняла четверте місце, а наступного дня стала чемпіонкою Європи. У мене ще є мої ученики. Двоє із них зараз у Литві, онлайн їх треную. Хтось є у Полтаві, у Житомирі, у Чернігові. З Волновахи роз’їхались хто куди", — каже гирьовик.Спортсмен Євген Нескреба додав, що після відпочинку відновить тренування і підготовку до фінальних календарних змагань у Києві.

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