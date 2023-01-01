Переселенець із Донеччини, що мешкає на Волині, став 3-разовим чемпіоном Європи

Переселенець із Донеччини, що мешкає на Волині, став 3-разовим чемпіоном Європи
Переселенець із Донеччини Євген Нескреба, що нині мешкає у Луцьку, став триразовим чемпіоном Європи із гирьового спорту. Чоловік повернувся зі змагань, що відбулися в італійському місті Фінале-Лігуре.

Збірна України посіла третє загальнокомандне місце, пише Суспільне.

"Було до 200 спортсменів з 14 держав. Зі мною були суперники до 80 кілограмів, до 95, я більше них підняв. Плюс ще коефіцієнт, що від них легший був. Там відрив від них 51 бал був", — говорить Євген.

До європейської першості спортсмен готувався декілька місяців. До цього отримав звання п'ятиразового чемпіона світу. Тренування чоловік поєднує з роботою охоронника.
Переселенець із Донеччини, що мешкає на Волині, став 3-разовим чемпіоном Європи

Зі слів Євгена, у зруйнованому російськими військами будинку у Волновасі залишив понад 600 своїх нагород і майже 200 медалей його двох доньок, яких він тренує. На нещодавніх змаганнях в Італії брала участь і його 20-річна донька Тетяна.

"Вона (донька) зайняла четверте місце, а наступного дня стала чемпіонкою Європи. У мене ще є мої ученики. Двоє із них зараз у Литві, онлайн їх треную. Хтось є у Полтаві, у Житомирі, у Чернігові. З Волновахи роз’їхались хто куди", — каже гирьовик.
Переселенець із Донеччини, що мешкає на Волині, став 3-разовим чемпіоном Європи

Спортсмен Євген Нескреба додав, що після відпочинку відновить тренування і підготовку до фінальних календарних змагань у Києві.


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Теги: спорт, Волинь
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