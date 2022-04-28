На місці падіння уламків ракети у Києві утворилася 10-метрова вирва. ФОТО.ВІДЕО

Падіння уламків російської ракети спричинило утворення величезної вирви у Дарницькому районі Києва. Уламками пошкоджено декілька приватних садиб, а також господарські будівлі киян. Діаметр вирви складає не менше за 10 метрів, ситуацію на місті досліджують спеціальні служби.



Як повідомляють кореспонденти з місця подій, уламками було пошкоджено 3-4 оточуючі будівлі, пише



Йдеться про приватні домогосподарства, що знаходяться в Дарницькому районі столиці. Також було зруйновано господарські споруди біля будинків.



Зазначимо, що силам ППО вдалося знищити всі ворожі балістичні ракети, що було направлено на Київ в ніч на понеділок, 11 грудня. Втім, через падіння уламків в мікрорайоні Бортничі є постраждалі. Відомо мінімум про чотирьох мешканців, що отримали ушкодження внаслідок падіння уламків.



"Чоловік 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці. Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. - у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці", - розповів Сергій Попко, начальник КМВА.



Очільник Дарницької районної держадміністрації Микола Калашник додав, що на декількох вулицях внаслідок вибухової хвилі у мікрорайоні Бортничі у десятка житлових будинків повилітали вікна. На місці падіння уламків працюють рятувальники та вибухотехніки, також присутні слідчо-оперативні групи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! спричинило утворення величезної вирви у Дарницькому районі Києва. Уламками пошкоджено декілька приватних садиб, а також господарські будівлі киян. Діаметр вирви складає не менше за 10 метрів, ситуацію на місті досліджують спеціальні служби.Як повідомляють кореспонденти з місця подій, уламками було пошкоджено 3-4 оточуючі будівлі, пише informator.ua Йдеться про приватні домогосподарства, що знаходяться в Дарницькому районі столиці. Також було зруйновано господарські споруди біля будинків.Зазначимо, що силам ППО вдалося знищити всі ворожі балістичні ракети, що було направлено на Київ в ніч на понеділок, 11 грудня. Втім, через падіння уламків в мікрорайоні Бортничі є постраждалі. Відомо мінімум про чотирьох мешканців, що отримали ушкодження внаслідок падіння уламків."Чоловік 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці. Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. - у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці", - розповів, начальник КМВА.Очільник Дарницької районної держадміністраціїдодав, що на декількох вулицях внаслідок вибухової хвилі у мікрорайоні Бортничі у десятка житлових будинків повилітали вікна. На місці падіння уламків працюють рятувальники та вибухотехніки, також присутні слідчо-оперативні групи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію