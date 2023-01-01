За розстріл беззбройного дідуся на Київщині російський офіцер отримав довічне

За матеріалами СБУ довічне ув’язнення заочно отримав командир-розвідник рф, який у спину розстріляв 70-річного мешканця Київщини.Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічне позбавлення волі заочно отримав російський капітан, який причетний дов Україні.Перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії, він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині.У період тимчасової окупації громади Дьоготь командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів.У ході таких «рейдів» рашисти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання.При цьому військовий посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.Встановлено, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадяни і вдарив його в обличчя прикладом автомата.Після падіння потерпілого рашист розстріляв чоловіка в спину.Ініційована СБУ судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові.На підставі зібраних доказів суд визнав Дьогтя винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) і призначив йому довічне позбавлення волі заочно.Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини проти громадян нашої держави.Розслідування проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної та Київської обласної прокуратур.