За розстріл беззбройного дідуся на Київщині російський офіцер отримав довічне

За розстріл беззбройного дідуся на Київщині російський офіцер отримав довічне
За матеріалами СБУ довічне ув’язнення заочно отримав командир-розвідник рф, який у спину розстріляв 70-річного мешканця Київщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічне позбавлення волі заочно отримав російський капітан Дмитро Дьоготь, який причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні.

Перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії, він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині.

У період тимчасової окупації громади Дьоготь командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів.

У ході таких «рейдів» рашисти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання.

При цьому військовий посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.

Встановлено, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадяни і вдарив його в обличчя прикладом автомата.

Після падіння потерпілого рашист розстріляв чоловіка в спину.

Ініційована СБУ судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові.

На підставі зібраних доказів суд визнав Дьогтя винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) і призначив йому довічне позбавлення волі заочно.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини проти громадян нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної та Київської обласної прокуратур.

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Теги: війна, росія
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