Закрила собою доньку: як росіяни вбили волинянку при евакуації

Волинянка4 березня 2022 року разом із чоловікомі донечкоюнамагалася евакуюватися з Київщини на Волинь.Наміж селами Мила і Мрія автівку родини розстріляли російські військові. Олена загинула. За два дні до вбивства їй виповнилося 28 років, повідомляє у фейсбуці Меморіал: вбиті росією.«Вони евакуйовувалися із села Михайлівка-Рубежівка, де мешкали. Їхня автівка їхала попереду, позаду були куми, родина. Вогонь окупанти відкрили біля заправки. Машина Оленки проїхала ще кількасот метрів і зупинилася. Сестра прикривала собою доньку…», – розповів, рідний брат загиблої.Чоловік Олени, Сергій, і донька Аня були поранені. Тато взяв дівчинку на руки і рушив пішки далі. Дорогою він чув, як окупанти продовжили стріляти в автомобіль, де на задньому сидінні було тіло його дружини.«Російські солдати стріляли так, щоб машина згоріла і від їхнього злочину нічого не залишилося», – сказав Іван.Куми Стоцьких наздогнали Сергія. Разом вони з допомогою волонтера дісталися лікарні. Там поранені отримали першу допомогу, а далі волонтер допоміг дістатися Рівного, де Сергієві й Анні зробили більш складні операції – виймали уламки снарядів…Олена Стоцька була родом із села Зарудчі Волинської області. Здобула вищу освіту за спеціальністю «Хімія» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Згодом, як і її чоловік, стала програмісткою. У Михайлівці-Рубежівці сім'я будувала омріяний дім. Останній період життя Олена була в декреті, піклувалася про донечку.«Оленка була дуже позитивною, скрізь перша. Допомагала нам усім з роботою, нашим дітям із навчанням. У той роковий день вони їхали у село Зарудчі. Спочатку сумнівалися, чи варто до нас їхати. Боялися, що тут близько до кордону. Але на Київщині їм було важко, маленька дитина, світла не було, постійні повітряні тривоги», – розповів Іван.Наприкінці березня 2022 року правоохоронці знайшли автівку та обгоріле тіло Олени. Рідні робили ДНК-тест для опізнання. Опісля загиблу поховали в рідному селі на Волині.В Олени залишилися донька, чоловік, батьки, брат, сестра та інші рідні.