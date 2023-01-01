Закрила собою доньку: як росіяни вбили волинянку при евакуації
Сьогодні, 18:50
Волинянка Олена Cтоцька 4 березня 2022 року разом із чоловіком Сергієм і донечкою Анною намагалася евакуюватися з Київщини на Волинь.
На Житомирській трасі між селами Мила і Мрія автівку родини розстріляли російські військові. Олена загинула. За два дні до вбивства їй виповнилося 28 років, повідомляє у фейсбуці Меморіал: вбиті росією.
«Вони евакуйовувалися із села Михайлівка-Рубежівка, де мешкали. Їхня автівка їхала попереду, позаду були куми, родина Толоків: Дмитро і Діана. Вогонь окупанти відкрили біля заправки. Машина Оленки проїхала ще кількасот метрів і зупинилася. Сестра прикривала собою доньку…», – розповів Іван, рідний брат загиблої.
Чоловік Олени, Сергій, і донька Аня були поранені. Тато взяв дівчинку на руки і рушив пішки далі. Дорогою він чув, як окупанти продовжили стріляти в автомобіль, де на задньому сидінні було тіло його дружини.
«Російські солдати стріляли так, щоб машина згоріла і від їхнього злочину нічого не залишилося», – сказав Іван.
Куми Стоцьких наздогнали Сергія. Разом вони з допомогою волонтера дісталися лікарні. Там поранені отримали першу допомогу, а далі волонтер допоміг дістатися Рівного, де Сергієві й Анні зробили більш складні операції – виймали уламки снарядів…
Олена Стоцька була родом із села Зарудчі Волинської області. Здобула вищу освіту за спеціальністю «Хімія» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Згодом, як і її чоловік, стала програмісткою. У Михайлівці-Рубежівці сім'я будувала омріяний дім. Останній період життя Олена була в декреті, піклувалася про донечку.
«Оленка була дуже позитивною, скрізь перша. Допомагала нам усім з роботою, нашим дітям із навчанням. У той роковий день вони їхали у село Зарудчі. Спочатку сумнівалися, чи варто до нас їхати. Боялися, що тут близько до кордону. Але на Київщині їм було важко, маленька дитина, світла не було, постійні повітряні тривоги», – розповів Іван.
Наприкінці березня 2022 року правоохоронці знайшли автівку та обгоріле тіло Олени. Рідні робили ДНК-тест для опізнання. Опісля загиблу поховали в рідному селі на Волині.
В Олени залишилися донька, чоловік, батьки, брат, сестра та інші рідні.
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На Житомирській трасі між селами Мила і Мрія автівку родини розстріляли російські військові. Олена загинула. За два дні до вбивства їй виповнилося 28 років, повідомляє у фейсбуці Меморіал: вбиті росією.
«Вони евакуйовувалися із села Михайлівка-Рубежівка, де мешкали. Їхня автівка їхала попереду, позаду були куми, родина Толоків: Дмитро і Діана. Вогонь окупанти відкрили біля заправки. Машина Оленки проїхала ще кількасот метрів і зупинилася. Сестра прикривала собою доньку…», – розповів Іван, рідний брат загиблої.
Чоловік Олени, Сергій, і донька Аня були поранені. Тато взяв дівчинку на руки і рушив пішки далі. Дорогою він чув, як окупанти продовжили стріляти в автомобіль, де на задньому сидінні було тіло його дружини.
«Російські солдати стріляли так, щоб машина згоріла і від їхнього злочину нічого не залишилося», – сказав Іван.
Куми Стоцьких наздогнали Сергія. Разом вони з допомогою волонтера дісталися лікарні. Там поранені отримали першу допомогу, а далі волонтер допоміг дістатися Рівного, де Сергієві й Анні зробили більш складні операції – виймали уламки снарядів…
Олена Стоцька була родом із села Зарудчі Волинської області. Здобула вищу освіту за спеціальністю «Хімія» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Згодом, як і її чоловік, стала програмісткою. У Михайлівці-Рубежівці сім'я будувала омріяний дім. Останній період життя Олена була в декреті, піклувалася про донечку.
«Оленка була дуже позитивною, скрізь перша. Допомагала нам усім з роботою, нашим дітям із навчанням. У той роковий день вони їхали у село Зарудчі. Спочатку сумнівалися, чи варто до нас їхати. Боялися, що тут близько до кордону. Але на Київщині їм було важко, маленька дитина, світла не було, постійні повітряні тривоги», – розповів Іван.
Наприкінці березня 2022 року правоохоронці знайшли автівку та обгоріле тіло Олени. Рідні робили ДНК-тест для опізнання. Опісля загиблу поховали в рідному селі на Волині.
В Олени залишилися донька, чоловік, батьки, брат, сестра та інші рідні.
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