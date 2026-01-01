«Мертві душі» в луцьких школах: що показала перевірка після скандалу у 15-му ліцеї
Сьогодні, 18:00
Після того як у ліцеї №15 викрили фіктивно працевлаштованих чоловіків, департамент освіти Луцької міськради перевірив усі заклади освіти громади. Директор департаменту Віталій Бондар каже, що в жодній іншій школі таких «працівників» не виявили.
Про це головний освітянин Луцька розповів в інтерв'ю медіагрупі «Вечірній Луцьк».
«Я наступного робочого дня, в понеділок, провів дуже оперативну ревізію кожного закладу освіти, хоча я не мав права це робити. Ми виїхали з департаментом освіти, бухгалтерією, працівниками міської ради в кожен заклад освіти, і жодного, слава Богу, підтверджуючого факту по інших закладах освіти не було», – сказав Бондар.
Перша перевірка, за його словами, була лише початком. Ще дві департамент провів восени – на 1 і на 15 вересня. Результат, запевняє чиновник, той самий: інших фіктивних працівників у школах немає.
«Ми зараз уже двічі проводили ці перевірки, моніторинг. Аналогічна ситуація, слава Богу, нема такого», – розповів він.
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Водночас самі ж перевірки ставлять питання, чому раніше схему не помітили. Бондар каже, що бухгалтерія департаменту і до скандалу періодично виїжджала в школи і дивилася, чи є на місці прибиральники та вчителі. Але в ліцеї №15, за його словами, нічого підозрілого не побачили, бо не було жодної скарги.
«Якби в нас був сигнал, аудит-служба там уже була б наступного дня», – пояснив чиновник.
Історію з ліцеєм Бондар називає «сигналом» на майбутнє. Але повторює: департамент не має права втручатися в те, кого директор бере на роботу. За його словами, департамент лише координує роботу шкіл і допомагає їм, а не контролює.
Скільки чоловіків із відстрочкою зараз працює в школах і садочках, у департаменті знають: такий облік вимагає вести обласне управління освіти. За словами Бондаря, це 375 військовозобов'язаних, тобто приблизно кожен десятий працівник освіти громади.
Нагадаємо, 1 травня правоохоронці прийшли з обшуками до брата колишнього мера Ігоря Поліщука – Руслана – та їхньої матері. Слідчі дії стосувалися Луцької школи №15: там, імовірно, на папері оформлювали чоловіків призовного віку, щоб ті уникли мобілізації.
Руслан Поліщук, за даними джерел, теж числився в школі вчителем.
Директора ліцею Олега Гребенюка після підозри відсторонили від роботи. Тоді ж Бондар сказав, що повернення Гребенюка на роботу малоймовірне: «Чи повернеться він до роботи – навряд чи».
За версією слідства, 12 чоловіків офіційно оформили вчителями й асистентами, але вони не працювали, а частину зарплати віддавали організаторам схеми. П'ятьом із них уже скасували бронювання від мобілізації.
Один із таких «вчителів» – Олександр Гіль – уже отримав вирок. У вересні 2025 року він передав працівниці ліцею в кафе 2000 доларів і документи, а з 1 жовтня його призначили вчителем англійської з повним навантаженням, хоча на роботу він не ходив. Суд дав йому п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном.
Директора ліцею, двох його заступниць, секретарку і вчительку обвинувачують в організації схеми, а розтрату прокуратура оцінює приблизно в 1,76 млн грн. У жовтні суд звільнив їх з-під домашнього арешту. Водночас заступниці Марині Поліщук не дозволили повернутися на роботу, бо вона має доступ до документів і може впливати на свідків.
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Про це головний освітянин Луцька розповів в інтерв'ю медіагрупі «Вечірній Луцьк».
«Я наступного робочого дня, в понеділок, провів дуже оперативну ревізію кожного закладу освіти, хоча я не мав права це робити. Ми виїхали з департаментом освіти, бухгалтерією, працівниками міської ради в кожен заклад освіти, і жодного, слава Богу, підтверджуючого факту по інших закладах освіти не було», – сказав Бондар.
Перша перевірка, за його словами, була лише початком. Ще дві департамент провів восени – на 1 і на 15 вересня. Результат, запевняє чиновник, той самий: інших фіктивних працівників у школах немає.
«Ми зараз уже двічі проводили ці перевірки, моніторинг. Аналогічна ситуація, слава Богу, нема такого», – розповів він.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Хлопці залишаться, поки війна, а дівчата тікають»: у школах Луцька гостро бракує вчителів англійської, хімії, біології та фізики
Водночас самі ж перевірки ставлять питання, чому раніше схему не помітили. Бондар каже, що бухгалтерія департаменту і до скандалу періодично виїжджала в школи і дивилася, чи є на місці прибиральники та вчителі. Але в ліцеї №15, за його словами, нічого підозрілого не побачили, бо не було жодної скарги.
«Якби в нас був сигнал, аудит-служба там уже була б наступного дня», – пояснив чиновник.
Історію з ліцеєм Бондар називає «сигналом» на майбутнє. Але повторює: департамент не має права втручатися в те, кого директор бере на роботу. За його словами, департамент лише координує роботу шкіл і допомагає їм, а не контролює.
Скільки чоловіків із відстрочкою зараз працює в школах і садочках, у департаменті знають: такий облік вимагає вести обласне управління освіти. За словами Бондаря, це 375 військовозобов'язаних, тобто приблизно кожен десятий працівник освіти громади.
Нагадаємо, 1 травня правоохоронці прийшли з обшуками до брата колишнього мера Ігоря Поліщука – Руслана – та їхньої матері. Слідчі дії стосувалися Луцької школи №15: там, імовірно, на папері оформлювали чоловіків призовного віку, щоб ті уникли мобілізації.
Руслан Поліщук, за даними джерел, теж числився в школі вчителем.
Директора ліцею Олега Гребенюка після підозри відсторонили від роботи. Тоді ж Бондар сказав, що повернення Гребенюка на роботу малоймовірне: «Чи повернеться він до роботи – навряд чи».
За версією слідства, 12 чоловіків офіційно оформили вчителями й асистентами, але вони не працювали, а частину зарплати віддавали організаторам схеми. П'ятьом із них уже скасували бронювання від мобілізації.
Один із таких «вчителів» – Олександр Гіль – уже отримав вирок. У вересні 2025 року він передав працівниці ліцею в кафе 2000 доларів і документи, а з 1 жовтня його призначили вчителем англійської з повним навантаженням, хоча на роботу він не ходив. Суд дав йому п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном.
Директора ліцею, двох його заступниць, секретарку і вчительку обвинувачують в організації схеми, а розтрату прокуратура оцінює приблизно в 1,76 млн грн. У жовтні суд звільнив їх з-під домашнього арешту. Водночас заступниці Марині Поліщук не дозволили повернутися на роботу, бо вона має доступ до документів і може впливати на свідків.
ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З ВІТАЛІЄМ БОНДАРЕМ:
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