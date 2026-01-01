«Хлопці залишаться, поки війна, а дівчата тікають»: у школах Луцька гостро бракує вчителів англійської, хімії, біології та фізики
Сьогодні, 18:55
Молоді вчительки йдуть зі шкіл Луцька, а чоловіки-педагоги тримаються за роботу, «поки війна». Через це в школах громади вже бракує вчителів англійської мови, хімії, біології та фізики.
Про це директор департаменту освіти Віталій Бондар заявив в інтерв'ю медіагрупі «Вечірній Луцьк», коли пояснював, навіщо місту було підвищувати зарплати освітянам.
«Ми говоримо: так, хлопці молоді ще залишаться, поки війна, але дівчата тікають. У нас немає вже англійця, у нас немає хіміка, біолога, фізика, розумієте? Це велика біда і проблема», – сказав Бондар.
Молодь у школах тримається не на зарплаті і не на престижі професії. Чоловіків тримає в школах відстрочка від мобілізації, а жінок нічого не тримає.
Скільки саме вакансій зараз у школах, Бондар не сказав. Але назвав іншу цифру: у закладах освіти громади працюють 375 військовозобов'язаних чоловіків, це приблизно кожен десятий працівник.
«375 на сьогоднішній день, всіх пам'ятаю, була цифра, військовозобов'язаних у закладах освіти нас працює. Це десь 10 відсотків», – розповів чиновник.
Нагадаємо, раніше директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар заявив, що збирати гроші з батьків у школах категорично заборонено, а скарг на побори немає вже близько чотирьох років
Чи стало чоловіків у школах більше після початку великої війни, Бондар прямо не відповів. За його словами, зазвичай на місце вчителя-чоловіка, який пішов воювати, приходить теж чоловік, тож кількість не змінюється. Окремо такої статистики департамент не веде.
Утримати молодих вчительок, за словами Бондаря, мало б допомогти підвищення зарплат з 1 вересня за урядовою постановою №1078. Молоді педагоги отримали найбільшу надбавку – до 49%. Решту прогалин, каже він, закривають випускники місцевих університетів.
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Про це директор департаменту освіти Віталій Бондар заявив в інтерв'ю медіагрупі «Вечірній Луцьк», коли пояснював, навіщо місту було підвищувати зарплати освітянам.
«Ми говоримо: так, хлопці молоді ще залишаться, поки війна, але дівчата тікають. У нас немає вже англійця, у нас немає хіміка, біолога, фізика, розумієте? Це велика біда і проблема», – сказав Бондар.
Молодь у школах тримається не на зарплаті і не на престижі професії. Чоловіків тримає в школах відстрочка від мобілізації, а жінок нічого не тримає.
Скільки саме вакансій зараз у школах, Бондар не сказав. Але назвав іншу цифру: у закладах освіти громади працюють 375 військовозобов'язаних чоловіків, це приблизно кожен десятий працівник.
«375 на сьогоднішній день, всіх пам'ятаю, була цифра, військовозобов'язаних у закладах освіти нас працює. Це десь 10 відсотків», – розповів чиновник.
Нагадаємо, раніше директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар заявив, що збирати гроші з батьків у школах категорично заборонено, а скарг на побори немає вже близько чотирьох років
Чи стало чоловіків у школах більше після початку великої війни, Бондар прямо не відповів. За його словами, зазвичай на місце вчителя-чоловіка, який пішов воювати, приходить теж чоловік, тож кількість не змінюється. Окремо такої статистики департамент не веде.
Утримати молодих вчительок, за словами Бондаря, мало б допомогти підвищення зарплат з 1 вересня за урядовою постановою №1078. Молоді педагоги отримали найбільшу надбавку – до 49%. Решту прогалин, каже він, закривають випускники місцевих університетів.
ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З ВІТАЛІЄМ БОНДАРЕМ:
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