Вкрав ювелірні прикраси з квартири: волинянин отримав 7 років тюрми

Вкрав ювелірні прикраси з квартири: волинянин отримав 7 років тюрми
Волинянин 7 років відбуватиме в місцях позбавлення волі покарання за грабіж.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 37-річного волинянина винуватим у вчиненні грабежу з проникненням у житло в умовах воєнного стану (ч.4 ст.186 КК України) та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.

Доведено, що раніше судимий за злочини проти власності житель села Воротнів Луцького району 26 квітня 2025 року проник у квартиру в будинку на вулиці Любомира Гузаря у Луцьку та викрав ювелірні прикраси.

За цим заняттям чоловіка застала господиня помешкання, проте він утік з украденим.

Невдовзі після вчинення злочину він був затриманий та перебуває під вартою.

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Теги: Волинь, грабіж, прокуратура
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