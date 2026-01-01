Вкрав ювелірні прикраси з квартири: волинянин отримав 7 років тюрми

Волинянин 7 років відбуватиме в місцях позбавлення волі покарання за грабіж.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 37-річного волинянина винуватим у вчиненні грабежу з проникненням у житло в умовах воєнного стану (ч.4 ст.186 КК України) та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.Доведено, що раніше судимий за злочини проти власності житель села Воротнів Луцького району 26 квітня 2025 року проник у квартиру в будинку на вулиці Любомира Гузаря у Луцьку та викрав ювелірні прикраси.За цим заняттям чоловіка застала господиня помешкання, проте він утік з украденим.Невдовзі після вчинення злочину він був затриманий та перебуває під вартою.