Атлантичне тепло й незначні дощі: волинські синоптики розповіли про погоду на тиждень





Про це Валентина Набока.



До кінця доби, 16 листопада, очікується мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +4° до +9°.



У вівторок, 17 листопада, буде хмарна погода, часом дощитиме. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі — 3-5° тепла, вдень — 6-8° тепла, по області вночі — 0-5° тепла, вдень — 4-9° тепла.



У середу, 18 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 1-6° тепла, вдень — 7-12° тепла.



У четвер, 19 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 1-6° тепла, вдень — 7-12° тепла.



У п'ятницю, 20 листопада, буде хмарна погода з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 1-6° тепла, вдень — 4-9° тепла.



З проходженням холодного атмосферного фронту 21 листопада температурний режим знизиться. У суботу на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього тижня, 16-21 листопада, на Волині прогнозують хмарну нестійку погоду, яку зумовить переміщення теплого вологого повітря з Атлантики. У зв'язку з цим пройдуть невеликі дощі. Лише 19 листопада буде переважно без опадів. Стовпчики термометрів у денну пору показуватимуть від 7° до 12° тепла.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїДо кінця доби, 16 листопада, очікується мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +4° до +9°.У вівторок, 17 листопада, буде хмарна погода, часом дощитиме. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі — 3-5° тепла, вдень — 6-8° тепла, по області вночі — 0-5° тепла, вдень — 4-9° тепла.У середу, 18 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 1-6° тепла, вдень — 7-12° тепла.У четвер, 19 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 1-6° тепла, вдень — 7-12° тепла.У п'ятницю, 20 листопада, буде хмарна погода з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 1-6° тепла, вдень — 4-9° тепла.З проходженням холодного атмосферного фронту 21 листопада температурний режим знизиться. У суботу на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 0-5° тепла.

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