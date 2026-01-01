У двох магазинах SmoKing Vape Shop у Луцьку виявили майже дві тисячі одиниць нелегальної продукції





Про це йдеться у ВолиньPost.



Як встановив суд, жінка працювала продавцем-консультантом у двох магазинах SmoKing Vape Shop на вулиці Привокзальній, 9 та проспекті Соборності, 32е.



На початку травня 2026 року вона придбала через інтернет незаконно виготовлені рідини для електронних сигарет без акцизних марок, які згодом продавала у магазинах. При цьому, як зазначено у вироку, діяла приховано від роботодавця.



14 травня детективи Бюро економічної безпеки провели слідчі дії у двох торгових точках. У магазині на Привокзальній вилучили 787 одиниць нелегальної продукції, а на Соборності – ще 1067. Серед вилученого були рідини різних торговельних марок, які не відповідали вимогам державного стандарту.



Продавчиня повністю визнала провину та уклала угоду з прокурором. За її умовами, жінка також зобов'язалася перерахувати 75 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.



Суд затвердив угоду, визнав лучанку винною за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України та призначив їй 85 тисяч гривень штрафу з конфіскацією і знищенням незаконно виготовленої продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку суд виніс вирок продавчині двох вейп-магазинів, яка незаконно торгувала рідинами для електронних сигарет без акцизних марок. У торгових точках вилучили понад 1800 одиниць нелегальної продукції.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 листопада 2026 року, пишеЯк встановив суд, жінка працювала продавцем-консультантом у двох магазинахна вулиці Привокзальній, 9 та проспекті Соборності, 32е.На початку травня 2026 року вона. При цьому, як зазначено у вироку, діяла приховано від роботодавця.14 травня детективи Бюро економічної безпеки провели слідчі дії у двох торгових точках. У магазині на Привокзальній вилучили 787 одиниць нелегальної продукції, а на Соборності – ще 1067. Серед вилученого були рідини різних торговельних марок, які не відповідали вимогам державного стандарту.Продавчиня повністю. За її умовами, жінка також зобов'язалася перерахувати 75 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.Суд затвердив угоду, визнав лучанку винною за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України та призначив їй 85 тисяч гривень штрафу з конфіскацією і знищенням незаконно виготовленої продукції.

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