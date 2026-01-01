У двох магазинах SmoKing Vape Shop у Луцьку виявили майже дві тисячі одиниць нелегальної продукції
Сьогодні, 16:05
У Луцьку суд виніс вирок продавчині двох вейп-магазинів, яка незаконно торгувала рідинами для електронних сигарет без акцизних марок. У торгових точках вилучили понад 1800 одиниць нелегальної продукції.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 листопада 2026 року, пише ВолиньPost.
Як встановив суд, жінка працювала продавцем-консультантом у двох магазинах SmoKing Vape Shop на вулиці Привокзальній, 9 та проспекті Соборності, 32е.
На початку травня 2026 року вона придбала через інтернет незаконно виготовлені рідини для електронних сигарет без акцизних марок, які згодом продавала у магазинах. При цьому, як зазначено у вироку, діяла приховано від роботодавця.
14 травня детективи Бюро економічної безпеки провели слідчі дії у двох торгових точках. У магазині на Привокзальній вилучили 787 одиниць нелегальної продукції, а на Соборності – ще 1067. Серед вилученого були рідини різних торговельних марок, які не відповідали вимогам державного стандарту.
Продавчиня повністю визнала провину та уклала угоду з прокурором. За її умовами, жінка також зобов'язалася перерахувати 75 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.
Суд затвердив угоду, визнав лучанку винною за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України та призначив їй 85 тисяч гривень штрафу з конфіскацією і знищенням незаконно виготовленої продукції.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 листопада 2026 року, пише ВолиньPost.
Як встановив суд, жінка працювала продавцем-консультантом у двох магазинах SmoKing Vape Shop на вулиці Привокзальній, 9 та проспекті Соборності, 32е.
На початку травня 2026 року вона придбала через інтернет незаконно виготовлені рідини для електронних сигарет без акцизних марок, які згодом продавала у магазинах. При цьому, як зазначено у вироку, діяла приховано від роботодавця.
14 травня детективи Бюро економічної безпеки провели слідчі дії у двох торгових точках. У магазині на Привокзальній вилучили 787 одиниць нелегальної продукції, а на Соборності – ще 1067. Серед вилученого були рідини різних торговельних марок, які не відповідали вимогам державного стандарту.
Продавчиня повністю визнала провину та уклала угоду з прокурором. За її умовами, жінка також зобов'язалася перерахувати 75 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.
Суд затвердив угоду, визнав лучанку винною за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України та призначив їй 85 тисяч гривень штрафу з конфіскацією і знищенням незаконно виготовленої продукції.
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