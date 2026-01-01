Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олексієм Хоміком
Сьогодні, 15:04
У вівторок, 17 листопада, у Луцьку проведуть в останню дорогу військовослужбовця Олексія Хоміка, який загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання на Сумщині.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці. Об 11:00 у соборі відбудеться чин похорону.
Після цього траурна процесія вирушить до будинку за адресою: вулиця Дорошенка, 30. Поховають захисника на місцевому кладовищі села Липини.
"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести захисника в останню дорогу", - зазначають у міській раді.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці. Об 11:00 у соборі відбудеться чин похорону.
Після цього траурна процесія вирушить до будинку за адресою: вулиця Дорошенка, 30. Поховають захисника на місцевому кладовищі села Липини.
"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести захисника в останню дорогу", - зазначають у міській раді.
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