Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олексієм Хоміком

Олексія Хоміка, який загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання на Сумщині.



Про це



О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці. Об 11:00 у соборі відбудеться чин похорону.



Після цього траурна процесія вирушить до будинку за адресою: вулиця Дорошенка, 30. Поховають захисника на місцевому кладовищі села Липини.



"Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести захисника в останню дорогу", - зазначають у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 17 листопада, у Луцьку проведуть в останню дорогу військовослужбовця, який загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання на Сумщині.Про це повідомили у Луцькій міській раді.О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці. Об 11:00 у соборі відбудеться чин похорону.Після цього траурна процесія вирушить до будинку за адресою: вулиця Дорошенка, 30. Поховають захисника на місцевому кладовищі села Липини."Вічна і світла пам’ять полеглому Герою! Закликаємо жителів громади долучитися до прощання та гідно провести захисника в останню дорогу", - зазначають у міській раді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію