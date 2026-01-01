Занедужали понад 4 тисячі людей: на Волині зростає рівень захворюваності на ГРВІ

Занедужали понад 4 тисячі людей: на Волині зростає рівень захворюваності на ГРВІ
За останній тиждень рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції на Волині зріс на 18%. Занедужали 4 081 людина.

Про це 16 листопада повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.

За даними епідеміологів, 68% усіх недужих — діти. Також в області за тиждень лабораторно підтвердили один випадок коронавірусної інфекції. До лікарень ушпиталили 38 людей, летальних випадків не зареєстровано.

Рівень захворюваності на 28% нижчий за епідемічний поріг, розрахований для області. Показники відповідають фоновому рівню інтенсивності.

Також в центрі контролю і профілактики хвороб зазначили, що найближчим часом в аптечній мережі має з'явитися вакцина проти грипу «Ваксигрип» французького виробництва.

Як уберегтися від грипу та ГРВІ

Щоб уберегтися від інфекцій, епідеміологи радять:

уникати місць великого скупчення людей;

регулярно мити руки з милом не менше 40 секунд або використовувати антисептик;

чхати і кашляти у згин ліктя або одноразову серветку;

не контактувати близько з особами, які мають прояви грипозної інфекції;

регулярно провітрювати приміщення;

не торкатися немитими руками очей, носа та рота.

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Теги: ГРВІ, хвороби, Волинь
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