Занедужали понад 4 тисячі людей: на Волині зростає рівень захворюваності на ГРВІ
Сьогодні, 15:43
За останній тиждень рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції на Волині зріс на 18%. Занедужали 4 081 людина.
Про це 16 листопада повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.
За даними епідеміологів, 68% усіх недужих — діти. Також в області за тиждень лабораторно підтвердили один випадок коронавірусної інфекції. До лікарень ушпиталили 38 людей, летальних випадків не зареєстровано.
Рівень захворюваності на 28% нижчий за епідемічний поріг, розрахований для області. Показники відповідають фоновому рівню інтенсивності.
Також в центрі контролю і профілактики хвороб зазначили, що найближчим часом в аптечній мережі має з'явитися вакцина проти грипу «Ваксигрип» французького виробництва.
Як уберегтися від грипу та ГРВІ
Щоб уберегтися від інфекцій, епідеміологи радять:
уникати місць великого скупчення людей;
регулярно мити руки з милом не менше 40 секунд або використовувати антисептик;
чхати і кашляти у згин ліктя або одноразову серветку;
не контактувати близько з особами, які мають прояви грипозної інфекції;
регулярно провітрювати приміщення;
не торкатися немитими руками очей, носа та рота.
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Про це 16 листопада повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.
За даними епідеміологів, 68% усіх недужих — діти. Також в області за тиждень лабораторно підтвердили один випадок коронавірусної інфекції. До лікарень ушпиталили 38 людей, летальних випадків не зареєстровано.
Рівень захворюваності на 28% нижчий за епідемічний поріг, розрахований для області. Показники відповідають фоновому рівню інтенсивності.
Також в центрі контролю і профілактики хвороб зазначили, що найближчим часом в аптечній мережі має з'явитися вакцина проти грипу «Ваксигрип» французького виробництва.
Як уберегтися від грипу та ГРВІ
Щоб уберегтися від інфекцій, епідеміологи радять:
уникати місць великого скупчення людей;
регулярно мити руки з милом не менше 40 секунд або використовувати антисептик;
чхати і кашляти у згин ліктя або одноразову серветку;
не контактувати близько з особами, які мають прояви грипозної інфекції;
регулярно провітрювати приміщення;
не торкатися немитими руками очей, носа та рота.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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