Росіяни поцілили по заводу «Олейна» в Дніпрі

Росіяни поцілили по заводу «Олейна» в Дніпрі
16 листопада російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту харчової промисловості у Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише Економічна правда.

На місці удару зайнялась пожежа. Інформацію про постраждалих поки з'ясовують.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що удар прийшовся по заводу з виробництва соняшникової олії "Олейна".

На початку вересня підприємство "Олейна" також потрапляло під російський удар.

У асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України, щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

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Теги: Росія, війна
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