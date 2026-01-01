Росіяни поцілили по заводу «Олейна» в Дніпрі





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише



На місці удару зайнялась пожежа. Інформацію про постраждалих поки з'ясовують.



Місцеві Telegram-канали повідомляють, що удар прийшовся по заводу з виробництва соняшникової олії "Олейна".



На початку вересня підприємство "Олейна" також потрапляло під російський удар.



У асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України, щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 листопада російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту харчової промисловості у Дніпрі.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, пише Економічна правда На місці удару зайнялась пожежа. Інформацію про постраждалих поки з'ясовують.Місцеві Telegram-канали повідомляють, що удар прийшовся по заводу з виробництва соняшникової олії "Олейна".На початку вересня підприємство "Олейна" також потрапляло під російський удар.У асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України, щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

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