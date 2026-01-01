У Луцьку просять встановити камеру контролю швидкості на вулиці Львівській

У Луцьку просять встановити камеру контролю швидкості на вулиці Львівській
У місті просять встановити камеру контролю швидкості біля пішохідного переходу поблизу ліцею № 2, що на вулиці Львівській.

Відповідну електронну петицію зареєстрували 16 листопада, пише misto.media.

Автор звернення Валерій Муравський пояснює необхідність такого обладнання інтенсивним рухом транспорту та високою швидкістю автомобілів. За його словами, через це пішоходам складно безпечно переходити дорогу, а на цій ділянці регулярно трапляються ДТП.

У петиції також згадують аварію, яка сталася 13 листопада на вулиці Львівській. Тоді автомобіль збив 62-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Потерпілу доправили до лікарні, однак 14 листопада вона померла від отриманих травм.

Автор зазначає, що раніше вже звертався з проханням розв’язати проблему, проте отримав відмову. Тепер він закликає встановити камеру, щоб контролювати швидкість автомобілів на цій ділянці та підвищити безпеку пішоходів.

Збір підписів під петицією розпочався 16 листопада та триватиме 14 днів. Підтримати звернення можна на платформі електронних петицій.

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Теги: лучани, петиція, Львівська
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