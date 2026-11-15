Росія обирає певний регіон як мішень і обстрілює всю інфраструктуру декілька діб, - Зеленський

Росія обирає певний регіон як мішень і обстрілює всю інфраструктуру декілька діб, - Зеленський
Російські окупанти обирають для обстрілів певний регіон і відпрацьовують по ньому атаки упродовж кількох діб.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

«Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях. Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять – на Київщині. Більше сотні влучань – на Житомирщині, Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України», - розповів глава держави.

Зеленський додав, що цього тижня була домовленість із Єврокомісією про допомогу у сфері енергетики.

«Ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна отримає додаткову, надзвичайну енергетичну підтримку. Саме для тих міст і тих наших громад, яким зараз найскладніше. Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість», - сказав президент.



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Теги: Росія, війна
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