Росія обирає певний регіон як мішень і обстрілює всю інфраструктуру декілька діб, - Зеленський





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



«Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях. Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять – на Київщині. Більше сотні влучань – на Житомирщині, Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України», - розповів глава держави.



Зеленський додав, що цього тижня була домовленість із Єврокомісією про допомогу у сфері енергетики.



«Ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна отримає додаткову, надзвичайну енергетичну підтримку. Саме для тих міст і тих наших громад, яким зараз найскладніше. Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість», - сказав президент.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обирають для обстрілів певний регіон і відпрацьовують по ньому атаки упродовж кількох діб.Про це повідомив президент, пише LB.ua «Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях. Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять – на Київщині. Більше сотні влучань – на Житомирщині, Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України», - розповів глава держави.Зеленський додав, що цього тижня була домовленість із Єврокомісією про допомогу у сфері енергетики.«Ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна отримає додаткову, надзвичайну енергетичну підтримку. Саме для тих міст і тих наших громад, яким зараз найскладніше. Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість», - сказав президент.

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