На війні загинув ексмер Рави-Руської, що на Львівщині, Микола Зінько

Микола Зінько.



Про це написав його побратим, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, повідомляє



«Трагічна звістка для усієї свободівської родини. Загинув наш побратим, боєць Легіону Свободи, багатолітній свободівець, колишній міський голова Рави-Руської, що на Львівщині, голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» — Микола Зінько», – йдеться у повідомленні.



Микола Зінько народився у жовтні 1987 року в Раві-Руській. Закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. Став членом «Свободи» із 2009 року. Згодом очолив Рава-Руську міську організацію «Свободи». Був депутатом Рава-Руської міської ради.



З початком війни добровільно пішов на фронт, служив у свободівському добровольчому батальйоні «Січ». У 2015-му був відкликаний зі служби та став міським головою Рави-Руської. ʼ



Після початку повномасштабної війни знову повернувся до війська, спочатку служив у ДФТГ «Свобода», а потім заступником командира батальйону у 5 окремій штурмовій бригаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув колишній мер міста Рава-Руська, що на Львівщині,Про це написав його побратим, лідер ВО "Свобода", повідомляє LB.ua «Трагічна звістка для усієї свободівської родини. Загинув наш побратим, боєць Легіону Свободи, багатолітній свободівець, колишній міський голова Рави-Руської, що на Львівщині, голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» — Микола Зінько», – йдеться у повідомленні.Микола Зінько народився у жовтні 1987 року в Раві-Руській. Закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. Став членом «Свободи» із 2009 року. Згодом очолив Рава-Руську міську організацію «Свободи». Був депутатом Рава-Руської міської ради.З початком війни добровільно пішов на фронт, служив у свободівському добровольчому батальйоні «Січ». У 2015-му був відкликаний зі служби та став міським головою Рави-Руської. ʼПісля початку повномасштабної війни знову повернувся до війська, спочатку служив у ДФТГ «Свобода», а потім заступником командира батальйону у 5 окремій штурмовій бригаді.

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