Збирати гроші з батьків вчителям «категорично заборонено», - головний освітянин Луцька
Сьогодні, 14:40
Директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар запевняє, що вже близько чотирьох років на побори в школах громади ніхто не скаржиться.
Збирати гроші з батьків, за його словами, «категорично заборонено». А якщо в класі збирають на кондиціонер чи кулер, то це, каже Бондар, ініціатива самих батьків.
Про це головний освітянин Луцька заявив в інтерв'ю медіагрупі «Вечірній Луцьк», пише ВолиньPost.
Ведучий запитав, чи зникнуть колись збори з батьків на книги, підручники, «фонд класу» і «фонд школи».
«Вже років, слава Богу, чотири в нас немає нарікань на це. Індивідуальні випадки десь фігурують, але це не є ініціатива директора, не є ініціатива нашого педагога. Це на 100% ініціатива батьків», – сказав Бондар.
Чиновник розповів, що ще директором школи пообіцяв собі: жодних поборів і «фондів». Він казав це і вчителям на нарадах, і батькам на зборах кожного класу. Але батьки, за його словами, відповіли йому так: у класі є дошка, мультиборд, стільці, а решту хто забезпечить?
«Я кажу: ну будем просити. Кажуть: не смішіть. Ми, якщо захочемо щось купити, за свої кошти купимо», – пригадує Бондар.
Тепер, як директор департаменту, він каже керівникам шкіл те саме: просити в батьків гроші не можна. Чого бракує, купить місто – якщо не зараз, то згодом.
«Слово “побор" означає, що хтось щось просить – педагог, класний керівник чи директор. Категорично не можна, і заборонено. Я на кожній нараді наголошую керівникам: сьогодні не маємо – завтра купимо за місцевий бюджет. Через тиждень, через місяць, через рік ми все це купимо», – пояснив чиновник.
Ведучий перепитав, чи можна сказати, що Віталій Бондар категорично забороняє здавати кошти.
«Категорично, наголошую», – відповів головний освітянин Луцька.
Тоді ведучий уточнив: у яких же випадках батьки все-таки здають гроші? Бондар пояснив, що це буває тоді, коли збирати пропонують самі батьки. У кожному класі, за його словами, є ініціативна група: один-двоє батьків кажуть, що треба щось купити, інші підтримують, і починають збирати.
«Попробуй заборони, попробуй запереч», – розвів руками Бондар.
ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З ВІТАЛІЄМ БОНДАРЕМ:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Збирати гроші з батьків, за його словами, «категорично заборонено». А якщо в класі збирають на кондиціонер чи кулер, то це, каже Бондар, ініціатива самих батьків.
Про це головний освітянин Луцька заявив в інтерв'ю медіагрупі «Вечірній Луцьк», пише ВолиньPost.
Ведучий запитав, чи зникнуть колись збори з батьків на книги, підручники, «фонд класу» і «фонд школи».
«Вже років, слава Богу, чотири в нас немає нарікань на це. Індивідуальні випадки десь фігурують, але це не є ініціатива директора, не є ініціатива нашого педагога. Це на 100% ініціатива батьків», – сказав Бондар.
Чиновник розповів, що ще директором школи пообіцяв собі: жодних поборів і «фондів». Він казав це і вчителям на нарадах, і батькам на зборах кожного класу. Але батьки, за його словами, відповіли йому так: у класі є дошка, мультиборд, стільці, а решту хто забезпечить?
«Я кажу: ну будем просити. Кажуть: не смішіть. Ми, якщо захочемо щось купити, за свої кошти купимо», – пригадує Бондар.
Тепер, як директор департаменту, він каже керівникам шкіл те саме: просити в батьків гроші не можна. Чого бракує, купить місто – якщо не зараз, то згодом.
«Слово “побор" означає, що хтось щось просить – педагог, класний керівник чи директор. Категорично не можна, і заборонено. Я на кожній нараді наголошую керівникам: сьогодні не маємо – завтра купимо за місцевий бюджет. Через тиждень, через місяць, через рік ми все це купимо», – пояснив чиновник.
Ведучий перепитав, чи можна сказати, що Віталій Бондар категорично забороняє здавати кошти.
«Категорично, наголошую», – відповів головний освітянин Луцька.
Тоді ведучий уточнив: у яких же випадках батьки все-таки здають гроші? Бондар пояснив, що це буває тоді, коли збирати пропонують самі батьки. У кожному класі, за його словами, є ініціативна група: один-двоє батьків кажуть, що треба щось купити, інші підтримують, і починають збирати.
«Попробуй заборони, попробуй запереч», – розвів руками Бондар.
ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З ВІТАЛІЄМ БОНДАРЕМ:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олексієм Хоміком
Сьогодні, 15:04
Збирати гроші з батьків вчителям «категорично заборонено», - головний освітянин Луцька
Сьогодні, 14:40
Росіяни поцілили по заводу «Олейна» в Дніпрі
Сьогодні, 14:17