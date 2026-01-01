Збирати гроші з батьків вчителям «категорично заборонено», - головний освітянин Луцька

Віталій Бондар запевняє, що вже близько чотирьох років на побори в школах громади ніхто не скаржиться.



Збирати гроші з батьків, за його словами, «категорично заборонено». А якщо в класі збирають на кондиціонер чи кулер, то це, каже Бондар, ініціатива самих батьків.



Про це головний освітянин Луцька заявив в ВолиньPost.



Ведучий запитав, чи зникнуть колись збори з батьків на книги, підручники, «фонд класу» і «фонд школи».



«Вже років, слава Богу, чотири в нас немає нарікань на це. Індивідуальні випадки десь фігурують, але це не є ініціатива директора, не є ініціатива нашого педагога. Це на 100% ініціатива батьків», – сказав Бондар.



Чиновник розповів, що ще директором школи пообіцяв собі: жодних поборів і «фондів». Він казав це і вчителям на нарадах, і батькам на зборах кожного класу. Але батьки, за його словами, відповіли йому так: у класі є дошка, мультиборд, стільці, а решту хто забезпечить?

«Я кажу: ну будем просити. Кажуть: не смішіть. Ми, якщо захочемо щось купити, за свої кошти купимо», – пригадує Бондар.



Тепер, як директор департаменту, він каже керівникам шкіл те саме: просити в батьків гроші не можна. Чого бракує, купить місто – якщо не зараз, то згодом.



«Слово “побор" означає, що хтось щось просить – педагог, класний керівник чи директор. Категорично не можна, і заборонено. Я на кожній нараді наголошую керівникам: сьогодні не маємо – завтра купимо за місцевий бюджет. Через тиждень, через місяць, через рік ми все це купимо», – пояснив чиновник.



Ведучий перепитав, чи можна сказати, що Віталій Бондар категорично забороняє здавати кошти.



«Категорично, наголошую», – відповів головний освітянин Луцька.



Тоді ведучий уточнив: у яких же випадках батьки все-таки здають гроші? Бондар пояснив, що це буває тоді, коли збирати пропонують самі батьки. У кожному класі, за його словами, є ініціативна група: один-двоє батьків кажуть, що треба щось купити, інші підтримують, і починають збирати.



«Попробуй заборони, попробуй запереч», – розвів руками Бондар.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З ВІТАЛІЄМ БОНДАРЕМ:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директор департаменту освіти Луцької міськрадизапевняє, що вже близько чотирьох років на побори в школах громади ніхто не скаржиться.Збирати гроші з батьків, за його словами, «категорично заборонено». А якщо в класі збирають на кондиціонер чи кулер, то це, каже Бондар, ініціатива самих батьків.Про це головний освітянин Луцька заявив в інтерв'ю медіагрупі «Вечірній Луцьк», пишеВедучий запитав, чи зникнуть колись збори з батьків на книги, підручники, «фонд класу» і «фонд школи».«Вже років, слава Богу, чотири в нас немає нарікань на це. Індивідуальні випадки десь фігурують, але це не є ініціатива директора, не є ініціатива нашого педагога. Це на 100% ініціатива батьків», – сказав Бондар.Чиновник розповів, що ще директором школи пообіцяв собі: жодних поборів і «фондів». Він казав це і вчителям на нарадах, і батькам на зборах кожного класу. Але батьки, за його словами, відповіли йому так: у класі є дошка, мультиборд, стільці, а решту хто забезпечить?«Я кажу: ну будем просити. Кажуть: не смішіть. Ми, якщо захочемо щось купити, за свої кошти купимо», – пригадує Бондар.Тепер, як директор департаменту, він каже керівникам шкіл те саме: просити в батьків гроші не можна. Чого бракує, купить місто – якщо не зараз, то згодом.«Слово “побор" означає, що хтось щось просить – педагог, класний керівник чи директор. Категорично не можна, і заборонено. Я на кожній нараді наголошую керівникам: сьогодні не маємо – завтра купимо за місцевий бюджет. Через тиждень, через місяць, через рік ми все це купимо», – пояснив чиновник.Ведучий перепитав, чи можна сказати, що Віталій Бондар категорично забороняє здавати кошти.«Категорично, наголошую», – відповів головний освітянин Луцька.Тоді ведучий уточнив: у яких же випадках батьки все-таки здають гроші? Бондар пояснив, що це буває тоді, коли збирати пропонують самі батьки. У кожному класі, за його словами, є ініціативна група: один-двоє батьків кажуть, що треба щось купити, інші підтримують, і починають збирати.«Попробуй заборони, попробуй запереч», – розвів руками Бондар.

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