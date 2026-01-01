Витік речовин, як у 1986-му: через удари рф по енергетиці цієї зими можливі ризики ядерних аварій навколо АЕС





Про це пише Reuters з посиланням на спільну заяву міжнародних об'єднань регуляторів у сфері ядерної та радіаційної безпеки, пише



Так, про підвищення ризиків ядерних інцидентів попередили 38 країн, обʼєднані у HERCA, WENRA та NORA, покликані слідкувати за ядерною безпекою світу.



«Разом ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу зростаючих ризиків для ядерної безпеки, що виникають внаслідок війни росії проти України та триваючих атак на енергетичну інфраструктуру країни. Разом ми вбачаємо нагальну необхідність того, щоб росія припинила атаки на ядерні об’єкти України та енергетичну інфраструктуру, необхідну для їх безпечної експлуатації», — йдеться у заяві.



Регулятори занепокоєні тим, що без стабільного електропостачання українським АЕС стає дедалі складніше забезпечувати охолодження ядерних матеріалів та запобігати витокам. Якщо станеться аварія, у повітря можуть потрапити радіоактивні речовини, як це сталося у 1986 році після аварії на Чорнобильській АЕС.



Керівник HERCA і NORA Пер Стренд каже, що протягом останніх тижнів росіяни використовують дрони з більшою бойовою частиною, а також точніше ціляться під час атак.



За його словами, найгіршим сценарієм буде повний блекаут в Україні, який відключить від живлення всі девʼять нині працюючих ядерних реактори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через російські удари по українській енергетиці цієї зими можливі ризики ядерних аварій, які стосуватимуться енергозабезпечення атомних електростанцій.Про це пише Reuters з посиланням на спільну заяву міжнародних об'єднань регуляторів у сфері ядерної та радіаційної безпеки, пише Громадське Так, про підвищення ризиків ядерних інцидентів попередили 38 країн, обʼєднані у HERCA, WENRA та NORA, покликані слідкувати за ядерною безпекою світу.«Разом ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу зростаючих ризиків для ядерної безпеки, що виникають внаслідок війни росії проти України та триваючих атак на енергетичну інфраструктуру країни. Разом ми вбачаємо нагальну необхідність того, щоб росія припинила атаки на ядерні об’єкти України та енергетичну інфраструктуру, необхідну для їх безпечної експлуатації», — йдеться у заяві.Регулятори занепокоєні тим, що без стабільного електропостачання українським АЕС стає дедалі складніше забезпечувати охолодження ядерних матеріалів та запобігати витокам. Якщо станеться аварія, у повітря можуть потрапити радіоактивні речовини, як це сталося у 1986 році після аварії на Чорнобильській АЕС.Керівник HERCA і NORA Пер Стренд каже, що протягом останніх тижнів росіяни використовують дрони з більшою бойовою частиною, а також точніше ціляться під час атак.За його словами, найгіршим сценарієм буде повний блекаут в Україні, який відключить від живлення всі девʼять нині працюючих ядерних реактори.

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