«Найважчий біль – бачити, як мати прощається з другим сином»: на Волині провели в останню путь Героя Віталія Артюхова
Сьогодні, 16:06
Найважчий біль - бачити, як мати прощається зі своїм другим сином. Сьогодні Нововолинська громада у глибокій скорботі провела в останню земну дорогу солдата Віталія Артюхова. Йому було 48 років. Поховали Захисника на Алеї Слави Героїв - поруч із його рідним братом Сергієм, який віддав життя за Україну у липні 2022 року.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Тепер обоє синів навіки спочивають поряд, у небесному строю.
Віталій мужньо боронив рідну землю у лавах 241-ї бригади ТрО, залишаючись вірним присязі до останнього подиху.
Рідні, побратими та мешканці громади сьогодні прийшли розділити це горе і віддати останню шану Воїну.
Немає слів, які могли б втамувати материнський біль. Висловлюю найглибші співчуття мамі, всій родині та близьким Віталія.
Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Тепер обоє синів навіки спочивають поряд, у небесному строю.
Віталій мужньо боронив рідну землю у лавах 241-ї бригади ТрО, залишаючись вірним присязі до останнього подиху.
Рідні, побратими та мешканці громади сьогодні прийшли розділити це горе і віддати останню шану Воїну.
Немає слів, які могли б втамувати материнський біль. Висловлюю найглибші співчуття мамі, всій родині та близьким Віталія.
Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
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