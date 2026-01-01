«Найважчий біль – бачити, як мати прощається з другим сином»: на Волині провели в останню путь Героя Віталія Артюхова

Віталія Артюхова. Йому було 48 років. Поховали Захисника на Алеї Слави Героїв - поруч із його рідним братом Сергієм, який віддав життя за Україну у липні 2022 року.



Про це Борис Карпус.



"Тепер обоє синів навіки спочивають поряд, у небесному строю.



Віталій мужньо боронив рідну землю у лавах 241-ї бригади ТрО, залишаючись вірним присязі до останнього подиху.



Рідні, побратими та мешканці громади сьогодні прийшли розділити це горе і віддати останню шану Воїну.



Немає слів, які могли б втамувати материнський біль. Висловлюю найглибші співчуття мамі, всій родині та близьким Віталія.



Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найважчий біль - бачити, як мати прощається зі своїм другим сином. Сьогодні Нововолинська громада у глибокій скорботі провела в останню земну дорогу солдата. Йому було 48 років. Поховали Захисника на Алеї Слави Героїв - поруч із його рідним братом, який віддав життя за Україну у липні 2022 року.Про це повідомив міський голова"Тепер обоє синів навіки спочивають поряд, у небесному строю.Віталій мужньо боронив рідну землю у лавах 241-ї бригади ТрО, залишаючись вірним присязі до останнього подиху.Рідні, побратими та мешканці громади сьогодні прийшли розділити це горе і віддати останню шану Воїну.Немає слів, які могли б втамувати материнський біль. Висловлюю найглибші співчуття мамі, всій родині та близьким Віталія.Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

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