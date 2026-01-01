У Луцьку - обшуки у родині ексмера Ігоря Поліщука: що відомо

У Луцьку проводять обшуки у родині ексмера Ігоря Поліщука: справа може стосуватися фіктивного працевлаштування для ухилення від мобілізації.

У п’ятницю, 1 травня, правоохоронці проводять обшуки у брата колишнього міського голови Луцька Ігоря Поліщука — Руслана Поліщука, а також у їхньої матері.

За інформацією джерел видання ВолиньPost, слідчі дії пов’язані з можливими зловживаннями у Луцькій загальноосвітній школі №15. Йдеться про схему фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку з метою ухилення від мобілізації.

За даними співрозмовників, службові особи навчального закладу, серед яких і заступниця директора (мати Ігоря Поліщука), могли оформлювати таких осіб на роботу без фактичного виконання ними обов’язків. Водночас, за попередньою інформацією, нараховані зарплати привласнювалися.

Також повідомляється, що Руслан Поліщук був оформлений у цій школі як учитель.

За інформацією джерел, наразі задокументовано щонайменше п’ять подібних випадків.

Офіційні коментарі правоохоронних органів станом на цей момент відсутні.

