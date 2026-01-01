БпЛА - у небі над Волинню: що відомо

1 травня російські дрони знову з'явилися у небі над Волинню.Інформацію також підтвердила секретар Луцької міської ради"Увага, ворожий БпЛА курсом на Луцьк! Перебувайте в укритті", - повідомляла вона про небезпеку.Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України."Волинь - БпЛА повз Цумань курсом на захід", - йдеться в повідомленні.Моніторингові канали також зазначали:"Луцький район - дронова небезпека!! 1 шахед від Цумані в бік Луцька.Луцьк - 28км до міста з північного-сходу".Станом на 14.58 повітряна тривога триває у Луцькому районі.