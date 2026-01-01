БпЛА - у небі над Волинню: що відомо
Сьогодні, 15:00
1 травня російські дрони знову з'явилися у небі над Волинню.
Інформацію також підтвердила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.
"Увага, ворожий БпЛА курсом на Луцьк! Перебувайте в укритті", - повідомляла вона про небезпеку.
Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"Волинь - БпЛА повз Цумань курсом на захід", - йдеться в повідомленні.
Моніторингові канали також зазначали:
"Луцький район - дронова небезпека!! 1 шахед від Цумані в бік Луцька.
Луцьк - 28км до міста з північного-сходу".
Станом на 14.58 повітряна тривога триває у Луцькому районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Тернопіль атакували російські дрони: у місті пролунали вибухи
Сьогодні, 15:03
БпЛА - у небі над Волинню: що відомо
Сьогодні, 15:00
У Луцьку - обшуки у родині ексмера Ігоря Поліщука: що відомо
Сьогодні, 14:12
У відпустці зупинилося серце воїна з Волині Андрія Сидорука
Сьогодні, 13:49