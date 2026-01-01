Тернопіль атакували російські дрони: у місті пролунали вибухи
Сьогодні, 15:03
У Тернополі під час повітряної тривоги через атаку російських дронів лунали вибухи.
Над небом здіймається дим, передає кореспондент Укрінформу.
"Водії довезуть пасажирів до найближчих зупинок. Просимо всіх негайно пройти до найближчих укриттів поруч", — повідомив міський голова Сергій Надал.
Раніше на Тернопільщині оголосили повітряну тривогу. Надал повідомляв, що в напрямку області і міста рухається велика кількість ворожих БпЛА.
"Тернопільщина, зокрема місто Тернопіль, перебуває в зоні підвищеної небезпеки!!!", - зазначав у Телеграмі начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
