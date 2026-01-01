Тернопіль атакували російські дрони: у місті пролунали вибухи





Над небом здіймається дим, передає кореспондент



"Водії довезуть пасажирів до найближчих зупинок. Просимо всіх негайно пройти до найближчих укриттів поруч", — повідомив міський голова Сергій Надал.



Раніше на Тернопільщині оголосили повітряну тривогу. Надал повідомляв, що в напрямку області і міста рухається велика кількість ворожих БпЛА.



"Тернопільщина, зокрема місто Тернопіль, перебуває в зоні підвищеної небезпеки!!!", - зазначав у Телеграмі начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

