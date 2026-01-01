Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури

Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко подав декларацію про доходи та майновий стан.

В органах прокуратури Роговенко працює з 2015 року. Керівником Волинської обласної прокуратури його призначили у середині вересня 2025 року. До цього чоловік обіймав різні, зокрема керівні, посади в прокуратурах Київської та Чернігівської областей.

Журналісти інтернет-видання ВолиньPost вирішили поцікавитися, які статки він туди вніс. З цікавого у документі — заробітна плата у майже 260 тисяч гривень на місяць.

Нерухомість


Попри значні, за середньостатистичними мірками, доходи — власної нерухомості прокурор немає. Ні квартир, ні будинків, ні земельних ділянок, оформлених на себе, чоловік у декларації не зазначив.
Згадує лише квартиру площею 74,5 квадратного метра у місті Вишневому на Київщині, на яку з 2015 року має право користування. Офіційно власником є житла є батько прокурора Володимир.

Крім того, у декларації вказана ще одна квартира площею 42,6 квадратного метра у Луцьку. Її чоловік орендує.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Перший заступник керівника Волинської обласної прокуратури Альберт Шаповалов задекларував майже 1,9 млн доходу та $125 тисяч готівки

Транспорт


Їздить Роговенко на Toyota Camry 2018 року. Вартість авто на дату набуття права власності становила 750 тисяч гривень.

Доходи


У декларації Максим Роговенко вказав заробітні плати, отримані в різних обласних прокуратурах.

Зокрема, у Київській обласній прокуратурі він заробив понад 586 тисяч гривень. Ще 211 тисяч гривень становила заробітна плата, отримана в Чернігівській обласній прокуратурі. Крім того, там же він задекларував 62 тисячі гривень інших доходів.

Найбільше Роговенко отримав уже на посаді керівника Волинської обласної прокуратури — 902 тисячі гривень заробітної плати. Якщо поділити цю суму на три з половиною місяці роботи у 2025-му (з середини вересня до кінця грудня) виходить приблизно 258 тисяч гривень щомісяця.

Заощадження


Згідно з декларацією, найбільшу суму Роговенко зберігає у готівці — 65 тисяч доларів США. На банківських рахунках має трохи більше 80 тисяч гривень.

Вибір редактора
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліг у березні 2024-го: офіційно підтвердили загибель волинського воїна Сергія Багрія
Сьогодні, 15:48
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Сьогодні, 15:37
У Луцьку попрощалися з воїном Олександром Коханюком
Сьогодні, 15:11
В Україні зареєстрували перший випадок нового варіанту коронавірусу «Цикада»
Сьогодні, 14:41
Через реконструкцію очисних споруд: «Луцькводоканал» пояснив причину неприємного запаху в місті
Сьогодні, 14:04
Медіа
відео
1/8