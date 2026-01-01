Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури

Максим Роговенко подав декларацію про доходи та майновий стан.



В органах прокуратури Роговенко працює з 2015 року. Керівником Волинської обласної прокуратури його



Журналісти інтернет-видання ВолиньPost вирішили поцікавитися, які статки він туди вніс. З цікавого у документі — заробітна плата у майже 260 тисяч гривень на місяць.



Нерухомість

Попри значні, за середньостатистичними мірками, доходи — власної нерухомості прокурор немає. Ні квартир, ні будинків, ні земельних ділянок, оформлених на себе, чоловік у декларації не зазначив.

Згадує лише квартиру площею 74,5 квадратного метра у місті Вишневому на Київщині, на яку з 2015 року має право користування. Офіційно власником є житла є батько прокурора Володимир.



Крім того, у декларації вказана ще одна квартира площею 42,6 квадратного метра у Луцьку. Її чоловік орендує.



Транспорт

Їздить Роговенко на Toyota Camry 2018 року. Вартість авто на дату набуття права власності становила 750 тисяч гривень.



Доходи

У декларації Максим Роговенко вказав заробітні плати, отримані в різних обласних прокуратурах.



Зокрема, у Київській обласній прокуратурі він заробив понад 586 тисяч гривень. Ще 211 тисяч гривень становила заробітна плата, отримана в Чернігівській обласній прокуратурі. Крім того, там же він задекларував 62 тисячі гривень інших доходів.



Найбільше Роговенко отримав уже на посаді керівника Волинської обласної прокуратури — 902 тисячі гривень заробітної плати. Якщо поділити цю суму на три з половиною місяці роботи у 2025-му (з середини вересня до кінця грудня) виходить приблизно 258 тисяч гривень щомісяця.



Заощадження

Згідно з декларацією, найбільшу суму Роговенко зберігає у готівці — 65 тисяч доларів США. На банківських рахунках має трохи більше 80 тисяч гривень.



