В Україні зареєстрували перший випадок нового варіанту коронавірусу «Цикада»





Лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії "Омікрон" під назвою "Цикада" виявили фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ під час секвенування - лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.



Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу.



Новий субваріант вірусу "Цикада" (BA.3.2) вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці, після чого він поступово поширився щонайменше у 23 країнах.



Через таке епізодичне проявлення - коли субваріант "завмирав" і тривалий час не демонстрував активного поширення - він отримав назву "Цикада", на кшталт комах, які здатні роками перебувати у стані спокою під землею.



"З огляду на повідомлення інших країн, клінічні прояви захворювання, спричинені субваріантом "Цикада", суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19. Водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику тяжкого перебігу захворювання. Тому людям з групи ризику рекомендуємо проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинації", - зауважив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.



За оцінками ВООЗ, субваріант "Цикада" наразі не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, однак перебуває під постійним епіднаглядом та потребує моніторингу на рівні кожної країни.



В Україні зразки для дослідження відбираються в закладах охорони здоров’я та доставляються до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), де проводиться первинна лабораторна діагностика методом ПЛР. У разі підтвердження COVID-19 позитивні зразки направляються до лабораторії Центру громадського здоров’я, де здійснюється геномне секвенування та генотипування вірусу.



Симптоми субваріанту "Цикада" такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

