В Україні зареєстрували перший випадок нового варіанту коронавірусу «Цикада»
Сьогодні, 14:41
В Україні зареєстрували перший випадок нового субваріанту коронавірусу під назвою "Цикада".
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії "Омікрон" під назвою "Цикада" виявили фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ під час секвенування - лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.
Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу.
Новий субваріант вірусу "Цикада" (BA.3.2) вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці, після чого він поступово поширився щонайменше у 23 країнах.
Через таке епізодичне проявлення - коли субваріант "завмирав" і тривалий час не демонстрував активного поширення - він отримав назву "Цикада", на кшталт комах, які здатні роками перебувати у стані спокою під землею.
"З огляду на повідомлення інших країн, клінічні прояви захворювання, спричинені субваріантом "Цикада", суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19. Водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику тяжкого перебігу захворювання. Тому людям з групи ризику рекомендуємо проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинації", - зауважив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
За оцінками ВООЗ, субваріант "Цикада" наразі не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, однак перебуває під постійним епіднаглядом та потребує моніторингу на рівні кожної країни.
В Україні зразки для дослідження відбираються в закладах охорони здоров’я та доставляються до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), де проводиться первинна лабораторна діагностика методом ПЛР. У разі підтвердження COVID-19 позитивні зразки направляються до лабораторії Центру громадського здоров’я, де здійснюється геномне секвенування та генотипування вірусу.
Симптоми субваріанту "Цикада" такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.
