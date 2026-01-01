Через реконструкцію очисних споруд: «Луцькводоканал» пояснив причину неприємного запаху в місті





Роботи виконують без повної зупинки очисних споруд, тому частина обладнання працює з підвищеним навантаженням, пояснюють у «Луцькводоканалі», пише



Частину первинних радіальних відстійників вивели з експлуатації для ремонту. Один із них уже оновили і запустили, на іншому завершують пусконалагоджувальні роботи. Ще два відстійники оновлюють.



Паралельно на інших ділянках проводять заміну мереж та насосного обладнання.



У підприємстві зазначають, що саме це може спричиняти локальне перевантаження окремих ділянок системи та утворення випарів із неприємним запахом. Його поширення в межах міста залежить від напрямку вітру.



Водночас у «Луцькводоканалі» запевняють, що всі показники залишаються в межах допустимих норм.



Нагадаємо, раніше у міськраді зазначили, що перший етап робіт планують завершити до 2028 року.

У Луцьку періодично може відчуватися неприємний запах через реконструкцію очисних споруд.

