Через реконструкцію очисних споруд: «Луцькводоканал» пояснив причину неприємного запаху в місті
Сьогодні, 14:04
У Луцьку періодично може відчуватися неприємний запах через реконструкцію очисних споруд.
Роботи виконують без повної зупинки очисних споруд, тому частина обладнання працює з підвищеним навантаженням, пояснюють у «Луцькводоканалі», пише misto.media.
Частину первинних радіальних відстійників вивели з експлуатації для ремонту. Один із них уже оновили і запустили, на іншому завершують пусконалагоджувальні роботи. Ще два відстійники оновлюють.
Паралельно на інших ділянках проводять заміну мереж та насосного обладнання.
У підприємстві зазначають, що саме це може спричиняти локальне перевантаження окремих ділянок системи та утворення випарів із неприємним запахом. Його поширення в межах міста залежить від напрямку вітру.
Водночас у «Луцькводоканалі» запевняють, що всі показники залишаються в межах допустимих норм.
Нагадаємо, раніше у міськраді зазначили, що перший етап робіт планують завершити до 2028 року.
