Через реконструкцію очисних споруд: «Луцькводоканал» пояснив причину неприємного запаху в місті

У Луцьку періодично може відчуватися неприємний запах через реконструкцію очисних споруд.

Роботи виконують без повної зупинки очисних споруд, тому частина обладнання працює з підвищеним навантаженням, пояснюють у «Луцькводоканалі», пише misto.media.

Частину первинних радіальних відстійників вивели з експлуатації для ремонту. Один із них уже оновили і запустили, на іншому завершують пусконалагоджувальні роботи. Ще два відстійники оновлюють.

Паралельно на інших ділянках проводять заміну мереж та насосного обладнання.

У підприємстві зазначають, що саме це може спричиняти локальне перевантаження окремих ділянок системи та утворення випарів із неприємним запахом. Його поширення в межах міста залежить від напрямку вітру.

Водночас у «Луцькводоканалі» запевняють, що всі показники залишаються в межах допустимих норм.

Нагадаємо, раніше у міськраді зазначили, що перший етап робіт планують завершити до 2028 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, неприємний запах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
