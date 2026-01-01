Поліг на Харківщині два роки тому: підтвердили загибель воїна з Луцька Святослава Юзефчука

Юзефчук Святослав Сергійович (28.04.1990 р.н.), який загинув 18 липня 2024 року в районі населеного пункту Берестове Харківської області.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.



Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисника повідомимо згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

