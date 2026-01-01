Поліг на Харківщині два роки тому: підтвердили загибель воїна з Луцька Святослава Юзефчука
Сьогодні, 13:00
Додому «На щиті» повернеться лучанин Юзефчук Святослав Сергійович (28.04.1990 р.н.), який загинув 18 липня 2024 року в районі населеного пункту Берестове Харківської області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.
Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце, дату та час поховання захисника повідомимо згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
