Ребров іде з посади головного тренера збірної України з футболу
Сьогодні, 13:35
Сергій Ребров покинув посаду головного тренера збірної України з футболу.
Про це повідомили в Українській асоціації футбол (УАФ), пише Громадське.
Ребров припинив роботу в національній збірній — УАФ заявляє, що дійшла з тренером згоди щодо припинення співпраці. Попри це, Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.
Хто стане новим головним тренером збірної України — буде повідомлено пізніше.
«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», — сказав президент УАФ Андрій Шевченко.
Сам Ребров подякував команді та вболівальникам за «пройдений етап».
«Це був складний шлях із перемогами й поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», — заявив Сергій Ребров.
Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році вже під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи.
«Попри це, йому вдалося пройти історично складні для нашої команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро. Після цього ми майже до останнього перебували в боротьбі за вихід на чемпіонат світу, але потрапити туди не вдалося», — зазначили в УАФ.
Як зазначає «Суспільне», загалом під керівництвом Реброва збірна України провела 34 матчі: 16 матчів — виграла, вісім разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.
Про це повідомили в Українській асоціації футбол (УАФ), пише Громадське.
Ребров припинив роботу в національній збірній — УАФ заявляє, що дійшла з тренером згоди щодо припинення співпраці. Попри це, Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.
Хто стане новим головним тренером збірної України — буде повідомлено пізніше.
«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», — сказав президент УАФ Андрій Шевченко.
Сам Ребров подякував команді та вболівальникам за «пройдений етап».
«Це був складний шлях із перемогами й поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», — заявив Сергій Ребров.
Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році вже під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи.
«Попри це, йому вдалося пройти історично складні для нашої команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро. Після цього ми майже до останнього перебували в боротьбі за вихід на чемпіонат світу, але потрапити туди не вдалося», — зазначили в УАФ.
Як зазначає «Суспільне», загалом під керівництвом Реброва збірна України провела 34 матчі: 16 матчів — виграла, вісім разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.
