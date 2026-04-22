Україна готова на зустріч Зеленського й путіна будь-де, крім Москви і Мінська, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ погодиться на будь-яке місце потенційної зустрічі Володимира Зеленського і правителя РФ, окрім як у Росії чи Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами.

Сибіга зазначив, що Україна виступає за організацію зустрічі президента України та очільника Кремля, щоб отримати "нову динаміку" у переговорних спробах.

"Ми попросили про це турків, ми попросили ще певні столиці… Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо", – сказав міністр закордонних справ України.

Минулого тижня Сибіга казав, що Зеленський готовий зустрітися з путіним у Туреччині за участю Ердогана і Трампа.

На початку квітня Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Зеленський висловив сподівання, що США можуть допомогти закінчити війну, та закликав Вашингтон тиснути на Росію, а не на нього.

Також президент України визнає, що через війну з Іраном увага адміністрації президента США Дональда Трампа та його перемовників тепер спрямована не на переговори щодо російсько-української війни.

