На Волині понад 30 людей шукали зниклого підлітка

Підлітка, який зник напередодні, волинські рятувальники знайшли живим та неушкодженим.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Пошуки тривали відучора у селі Мельниця на Ковельщині. Востаннє хлопчика, 2011 р.н., бачили 21 квітня близько 16:00.До пошуків долучилися рятувальники, поліцейські, кінологи та місцеві мешканці — загалом понад 30 людей. Для пошукових робіт залучили безпілотну техніку з тепловізором.Хлопчика знайшли рятувальники на території приватного домоволодіння. Дитина була у свідомості.Рятувальники нагадують батькам: пильнуйте за дітьми, домовляйтеся з ними про зв’язок і час повернення. Пояснюйте, що робити, якщо вони загубилися або потребують допомоги!