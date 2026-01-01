На Волині понад 30 людей шукали зниклого підлітка
Сьогодні, 12:06
Підлітка, який зник напередодні, волинські рятувальники знайшли живим та неушкодженим.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пошуки тривали відучора у селі Мельниця на Ковельщині. Востаннє хлопчика, 2011 р.н., бачили 21 квітня близько 16:00.
До пошуків долучилися рятувальники, поліцейські, кінологи та місцеві мешканці — загалом понад 30 людей. Для пошукових робіт залучили безпілотну техніку з тепловізором.
Хлопчика знайшли рятувальники на території приватного домоволодіння. Дитина була у свідомості.
Рятувальники нагадують батькам: пильнуйте за дітьми, домовляйтеся з ними про зв’язок і час повернення. Пояснюйте, що робити, якщо вони загубилися або потребують допомоги!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пошуки тривали відучора у селі Мельниця на Ковельщині. Востаннє хлопчика, 2011 р.н., бачили 21 квітня близько 16:00.
До пошуків долучилися рятувальники, поліцейські, кінологи та місцеві мешканці — загалом понад 30 людей. Для пошукових робіт залучили безпілотну техніку з тепловізором.
Хлопчика знайшли рятувальники на території приватного домоволодіння. Дитина була у свідомості.
Рятувальники нагадують батькам: пильнуйте за дітьми, домовляйтеся з ними про зв’язок і час повернення. Пояснюйте, що робити, якщо вони загубилися або потребують допомоги!
Вибір редактора
Останні новини
Україна готова на зустріч Зеленського й путіна будь-де, крім Москви і Мінська, – Сибіга
Сьогодні, 12:40
На Волині понад 30 людей шукали зниклого підлітка
Сьогодні, 12:06
Відсічена рука й осколок, що застряг у щелепі: історія волинського воїна Михайла Бартошика
Сьогодні, 11:43