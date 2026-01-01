Під час пошукових робіт на Волині виявили невідому досі братську могилу
Сьогодні, 11:06
Під час пошукових робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька у Волинській області знайшли невідому досі братську могилу.
Про це заявив польський Інститут національної пам’яті, пише Громадське.
Напередодні український Інститут нацпам’яті повідомляв, що з 20 квітня до 1 травня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька проводитимуть пошукові дослідження з метою виявлення останків мешканців села, які загинули у серпні 1943 року.
21 квітня польський інститут розповів, що у перший же день пошукових робіт було знайдено невідому досі братську могилу.
«Попередній етап розкопок не дозволяє на цей час оцінити точні розміри могили, але це, безсумнівно, є масовим похованням», — додали там.
В українському Інституті нацпам’яті зазначали, що наприкінці серпня 1943 року (в ніч проти 29 серпня, за іншими даними — 30 серпня) Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, переважна частина мешканців сіл трагічно загинула, а самі села були спалені.
Більше про українсько-польські експедиції
Українська й польська сторони обмінялися списками населених пунктів, де проводитимуть ексгумаційні роботи з пошуку жертв Другої світової війни.
Поляки хочуть провести дослідження у 13 місцях на території України, а українці — у 4. Уже завершені пошуково-ексгумаційні роботи в селі Садове (раніше Пужники) на Тернопільщині періоду 1945 року.
На початку вересня у Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах. А в листопаді у Мостиськах, що на Львівщині, відбулося перепоховання решток польських воїнів, які загинули у вересні 1939 року під час оборони Львова від німецької армії.
Наприкінці березня також українсько-польська експедиція завершила пошуки жертв Волинської трагедії у селі Угли на Рівненщині. Тоді місця поховання не виявили.
