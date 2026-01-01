У Києві водій авто стріляв у пішохода: переходив дорогу у невстановленому місці
Сьогодні, 10:49
Між водієм та пішоходом виник конфлікт, під час якого керманич близько трьох разів вистрілив зі зброї у бік потерпілого. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомили у поліції Києва.
До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий здійснив кілька пострілів у бік перехожого. На місце події негайно прибули бійці полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульної поліції.
Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль.
Встановлено, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.
Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Вибір редактора
Останні новини
У Волинському окружному адмінсуді обрали нового голову
Сьогодні, 10:33
У Карпатах під час сходження на гору заблукав підліток з Волині
Сьогодні, 10:03
Угорщина і Словаччина розблокують допомогу Україні
Сьогодні, 09:37