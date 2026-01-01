У Карпатах під час сходження на гору заблукав підліток з Волині

У Карпатах рятувальники розшукали підлітка, який заблукав.Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.20 квітня о 19:43 гірські рятувальники знайшли 16-річного хлопця, який заблукав під час сходження на гору Хом’як. Підлітка виявили на полонині «Хом’яківка», його стан — задовільний. Рятувальники супроводили хлопця до села Поляниця, де на нього чекали родичі.Повідомлення про зникнення надійшло о 16:35 від жительки міста Нововолинськ. Жінка розповіла, що близько 15:00 її син повідомив про те, що заблукав під час підйому, після чого зв’язок із ним зник.До пошуково-рятувальних робіт залучили гірські пошуково-рятувальні підрозділи з селища Ворохта та міста Яремче, а також працівників поліції, загалом 12 осіб і 5 одиниць техніки.Пошук організували у двох напрямках. Одна група обстежувала маршрут від Поляниці зеленим маршрутом через полонину «Бараня» до «Хом’яківки». Інша — рухалась уздовж водоспаду «Богдан» у напрямку тієї ж полонини. Саме друга група гірських рятувальників і виявила хлопця.Рятувальники Прикарпаття наголошують: у гори не варто вирушати на одинці, потрібно заздалегідь планувати маршрут, перевіряти прогноз погоди та мати повністю заряджені засоби зв’язку, а також встановлений застосунок «Порятунок у горах».