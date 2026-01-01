У Волинському окружному адмінсуді обрали нового голову

У Волинському окружному адміністративному суді обрали нового голову, заступника та суддю-спікера. Ними сталитаПро це повідомили в установі.Цим кадровим рішенням передувало закінчення 30 квітня трирічного строку повноважень голови Волинського адмінсуду, стосовно якого Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення його на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду. Крім того, збори суддів розглянули питання також щодо обрання заступника голови суду та судді-спікера.За результатами таємного голосування більшістю голосів на адміністративну посаду голови суду строком на три роки, з 1 травня, обраний Лозовський Олександр Анатолійович, а на адміністративну посаду заступника голови суду строком на три роки – суддя Денисюк Руслан Степанович.Суддею-спікером Волинського окружного адміністративного суду за результатами відкритого голосування обраний суддя Стецик Назар Васильович."Колектив суду щиро вітає колег з обранням на адміністративні посади та суддею-спікером, та бажає міцного здоров’я, мирного неба, мудрих рішень, витримки, подолання усіх викликів та успішної реалізації задумів!" - йдеться в повідомленні.