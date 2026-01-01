У Волинському окружному адмінсуді обрали нового голову
Сьогодні, 10:33
У Волинському окружному адміністративному суді обрали нового голову, заступника та суддю-спікера. Ними стали Олександр Лозовський, Руслан Денисюк та Назар Стецик.
Про це повідомили в установі.
Цим кадровим рішенням передувало закінчення 30 квітня трирічного строку повноважень голови Волинського адмінсуду Валюха Віктора Миколайовича, стосовно якого Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення його на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду. Крім того, збори суддів розглянули питання також щодо обрання заступника голови суду та судді-спікера.
За результатами таємного голосування більшістю голосів на адміністративну посаду голови суду строком на три роки, з 1 травня, обраний Лозовський Олександр Анатолійович, а на адміністративну посаду заступника голови суду строком на три роки – суддя Денисюк Руслан Степанович.
Суддею-спікером Волинського окружного адміністративного суду за результатами відкритого голосування обраний суддя Стецик Назар Васильович.
"Колектив суду щиро вітає колег з обранням на адміністративні посади та суддею-спікером, та бажає міцного здоров’я, мирного неба, мудрих рішень, витримки, подолання усіх викликів та успішної реалізації задумів!" - йдеться в повідомленні.
Довідково:
Лозовський Олександр Анатолійович. Закінчив у 1999 році Волинський державний університет імені Лесі Українки. Суддя Волинського окружного адміністративного суду з 01.10.2008. В період з 30.04.2014 по 30.04.2023 обіймав посаду голови Волинського окружного адміністративного суду, а з 10.05.2023 – обіймає посаду заступника голови суду. Загальний стаж у сфері права – 26 років, в т. ч. на посаді судді – 17 років 06 місяців.
Денисюк Руслан Степанович. Закінчив у 1998 році Волинський державний університет імені Лесі Українки. Суддя Волинського окружного адміністративного суду з 02.10.2008. В період з 19.05.2014 по 18.05.2015 обіймав посаду заступника голови Волинського окружного адміністративного суду. Загальний стаж у сфері права – 27 років 07 місяців, в т. ч. на посаді судді – 22 роки 08 місяців.
Стецик Назар Васильович. Закінчив у 2007 році Національний університет «Острозька академія». Суддя Волинського окружного адміністративного суду з 21.05.2024. Загальний стаж у сфері права – 18 років 10 місяців, в т. ч. на посаді судді – 01 рік 11 місяців.
Станом на 21 квітня фактична чисельність суддів Волинського окружного адміністративного суду – 15, штатна чисельність – 18.
