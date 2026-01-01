На Волині керівник благодійного фонду продавав автівки, ввезені для ЗСУ

Контрабанда під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: на Волині викрито схему незаконного ввезення автомобілів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито схему незаконного ввезення на територію України легкових автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Встановлено, що директор одного з благодійних фондів організував ввезення в Україну транспортних засобів із країн Європейського Союзу. Він також залучив спільників, які ввозили автомобілі з-за кордону та займалися їхньою реалізацією за готівку.

Упродовж 2024–2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, задекларованих як гуманітарна допомога. Частину з них ставили на тимчасовий державний облік, оформлюючи реєстраційні талони на благодійний фонд, та продавали.

За результатами обшуків вилучено 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи благодійного фонду, чорнові записи та інші речові докази, що свідчать про незаконну діяльність. Крім того, за місцем проживання директора благодійного фонду вилучено комп’ютерну техніку, документацію та готівкові кошти.
За клопотанням прокуратури на вилучені автомобілі накладено арешт.
