Як волинянам менше платити за електроенергію

Волиняни зможуть платити менше за електроенергію. Але є нюанс – потрібний розумний лічильник.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Розумні лічильники безоплатно встановлює «Волиньобленерго» у межах інвестпрограми. Вони не просто рахують електроенергію – допомагають керувати споживанням. Заміна відбувається поетапно у районах, що включені до програми автоматизації обліку.Ніч дешевша вдвічіЗ 23:00 до 07:00 – тариф -50%. Перенесення споживання на ніч означає економію.Автоматична передача показівДані надходять через АСКОЕ без дзвінків і нагадувань.Контроль споживанняПоказники доступні в особистому кабінеті proSvitlo або на дисплеї.Точність облікуВищий клас точності та захист від втручання.Перевірити, чи є ваш будинок у списку на безкоштовну заміну у 2026 році можна за"Допуск нашого фахівця до лічильника – це ваша інвестиція у менші рахунки вже сьогодні. Разом із приладом залишаємо вам пам’ятку з усіма деталями та контактами. Якщо вашої адреси поки немає у переліку, лічильник можна встановити самостійно", - йдеться у дописі.Для замовлення послуги можна звернутися у