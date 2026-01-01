Як волинянам менше платити за електроенергію

Волиняни зможуть платити менше за електроенергію. Але є нюанс – потрібний розумний лічильник.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

Розумні лічильники безоплатно встановлює «Волиньобленерго» у межах інвестпрограми. Вони не просто рахують електроенергію – допомагають керувати споживанням. Заміна відбувається поетапно у районах, що включені до програми автоматизації обліку.

Що це змінює для вас?
Ніч дешевша вдвічі
З 23:00 до 07:00 – тариф -50%. Перенесення споживання на ніч означає економію.

Автоматична передача показів
Дані надходять через АСКОЕ без дзвінків і нагадувань.

Контроль споживання
Показники доступні в особистому кабінеті proSvitlo або на дисплеї.

Точність обліку
Вищий клас точності та захист від втручання.

Перевірити, чи є ваш будинок у списку на безкоштовну заміну у 2026 році можна за посиланням.

"Допуск нашого фахівця до лічильника – це ваша інвестиція у менші рахунки вже сьогодні. Разом із приладом залишаємо вам пам’ятку з усіма деталями та контактами. Якщо вашої адреси поки немає у переліку, лічильник можна встановити самостійно", - йдеться у дописі.

Для замовлення послуги можна звернутися у центр обслуговування клієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, енергетика, ціна, розумний лічильник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8