Як волинянам менше платити за електроенергію
Сьогодні, 08:25
Волиняни зможуть платити менше за електроенергію. Але є нюанс – потрібний розумний лічильник.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Розумні лічильники безоплатно встановлює «Волиньобленерго» у межах інвестпрограми. Вони не просто рахують електроенергію – допомагають керувати споживанням. Заміна відбувається поетапно у районах, що включені до програми автоматизації обліку.
Що це змінює для вас?
Ніч дешевша вдвічі
З 23:00 до 07:00 – тариф -50%. Перенесення споживання на ніч означає економію.
Автоматична передача показів
Дані надходять через АСКОЕ без дзвінків і нагадувань.
Контроль споживання
Показники доступні в особистому кабінеті proSvitlo або на дисплеї.
Точність обліку
Вищий клас точності та захист від втручання.
Перевірити, чи є ваш будинок у списку на безкоштовну заміну у 2026 році можна за посиланням.
"Допуск нашого фахівця до лічильника – це ваша інвестиція у менші рахунки вже сьогодні. Разом із приладом залишаємо вам пам’ятку з усіма деталями та контактами. Якщо вашої адреси поки немає у переліку, лічильник можна встановити самостійно", - йдеться у дописі.
Для замовлення послуги можна звернутися у центр обслуговування клієнтів.
