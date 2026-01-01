Луцькі нацгвардійці стали донорами крові для порятунку життів. ФОТО

Волинські нацгвардійці поповнили резерви донорської крові.Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Військовослужбовці волинського підрозділу Національної гвардії України долучилися до здачі крові. Гвардійці чудово знають цінність кожної краплини, тому без вагань стають донорами для своїх побратимів.«Ми звикли діяти разом! Донорство – це теж про взаємну підтримку. Сьогодні ти допомагаєш, завтра допоможуть тобі або твоєму побратиму», – ділиться сержантСтабільний запас донорської крові – це можливість рятувати без затримок. У критичних ситуаціях немає часу на пошуки, рішення мають прийматися миттєво. Саме тому регулярна участь військових у донорстві формує надійний резерв, який уже сьогодні рятує життя.У час, коли країна щодня протистоїть агресії, допомога набуває різних форм: це і зброя в руках, і турнікет на полі бою, і донорська кров. Саме в таких вчинках волинські гвардійці вкотре доводять: справжня сила підрозділу у здатності підтримати один одного в найскладніші моменти. І ця підтримка вимірюється не лише витривалістю в бою, а й готовністю діяти там, де це найбільш потрібно, після бою