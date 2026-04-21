Угорщина і Словаччина не перешкоджатимуть наданню позики для України





Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, передає



Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу "Дружба", пошкодженої російським ударом, і що об'єкт може відновити роботу.



Російська нафта не надходить трубопроводом "Дружба" з кінця січня, і Угорщина через це заблокувала надання кредиту ЄС для України. Будапешт і Братислава також заблокували затвердження нового пакету санкцій проти Росії.



"Обидві країни, які висловили певну стриману позицію щодо цих двох питань, поставили це в залежність від початку поставок нафти до своїх країн. Тож якщо це підтвердиться і поставки відновляться, ця перешкода зникне", – сказав міністр Мацінка чеським журналістам у Люксембурзі.



Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що рішення щодо надання Україні позики ЄС на суму 90 млрд євро буде ухвалене протягом наступних 24 годин.



Нагадаємо, чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.



ЄС планує надати Україні перший транш з 90 млрд євро кредиту у кінці травня чи на початку червня 2026 року.



Для завершення технічної підготовки до надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро у 2026-2027 роках, окрім змін до довгострокового бюджету ЄС, заблокованих Угорщиною, ЄС має затвердити ще три важливих документи.

Угорщина та Словаччина підтвердили, що у разі відновлення поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" обидві країни підтримають надання Києву позики від ЄС та двадцятий пакет санкцій проти Росії.Про це заявив міністр закордонних справ Чехіїпісля зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, передає "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію