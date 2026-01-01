22 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі, а віряни вшановують пам'ять мученика Євпсихія.Сьогодні день народження відзначають музеєзнавець, історик, завідувач Музею історії Луцького Братства, мандрівник, громадський діячта очільник управління охорони здоров`я Луцької міської ради. Зичимо вам здоров’я, достатку і життєвих перемог.22 квітня іменини відзначають власники таких імен: Лука, Віталій, Всеволод, Федір (Теодор). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!22 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Теодора.22 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день Матері-Землі. Адже дійсно Землі — це наша Матір-Годувальниця, спільний дім усього людства. Але часто відношення людини до свого дому є лише споживацьким. Мало хто з нас усвідомлює той факт, наскільки ми впливаємо на стан планети. Тому й була створена ця дата, яка допомагає кожному задуматися, що він може зробити для Землі. Вперше свято відсвяткували 2010 року. Його створили за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. Хоча історія свята має набагато глибшу історію.1971 року один із сенаторів США запропонував ідею щорічно святкувати тиждень Землі. В американському керівництві ідею сприйняли позитивно, також її активно підтримали звичайні громадяни країни. Від того часу в США щороку третя неділя квітня була Тижднем Землі, а сенатор отримав нагороду. Від 1990 року святкування поширилося на інші країни світу.