Ректори ВНУ та ЛНТУ задекларували мільйони: зарплати, авто і дорогі покупки 2025 року





Про це ректори ВНУ та ЛНТУ повідомили у щорічній декларації про майно та доходи, - пише



Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось у 2025 році заробив понад 2 мільйони гривень, вигідно продав одне та придбав інше авто за майже 2,7 мільйона гривень. Його колега з Луцького національного технічного університету Ірина Вахович заробила мільйон зарплатні, зуміла продати своє авто дорожче, ніж купила, та придбала преміальний кросовер за понад 5 мільйонів.



Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось подав щорічну декларацію про майно та доходи 17 березня 2026 року.



Декларацію про майно і доходи очільниця ЛНТУ Ірина Вахович подала 18 березня 2026 року. А вже 26 березня задекларувала зміни в майновому стані: вона продала, ймовірно, автівку, а 5 квітня придбала іншу – в рази дорожчу.



За декларацією, Ірина Вахович, яку наприкінці 2025 вдруге обрали ректоркою вишу, отримала 2,3 млн грн прибутку від відчуження рухомого майна громадянці Тетяні Маєвській. З такого майна посадовиця мала Audi Q5 2022 року випуску. Вартість авто на дату набуття права (вересень 2023 року) була трохи меншою за 2 млн грн. Тобто очільниця вишу змогла продати автівку після 2 з лишнім років використання ще й з прибутком. Машина, яка з’явилася в її власності, – Mercedes-Benz GLE 300d 2025 року випуску – це сучасний преміальний дизельний кросовер. Він вартує 5,2 млн грн. Відомо, що Ірина Вахович заплатила майже 1,6 млн грн як частину авансового внеску за кредит.



Загалом же в ЛНТУ торік ректорка заробила понад мільйон гривень (приблизно 85 тисяч грн на місяць). Для порівняння 2024-го її зарплатня становила 861 тис грн (близько 72 тис грн на місяць). Також мала 180,5 тис грн доходу від ТОВ «Волиньелектрозбут» завдяки використанню сонячної електростанції. Обладнання для неї Ірина Вахович придбала за близько пів мільйона гривень у 2022 році. Крім того, ректорка задекларувала понад тисячу грн доходу від профспілки працівників та студентів університету.



Як і раніше, ректорка декларує будинок на понад 160 квадратів за останньою грошовою оцінкою вартістю 1,8 млн грн та 10 соток землі у Липинах Луцького району з оціночною вартістю понад 140 тис грн. Із заощаджень зберігає в готівці 23 тис доларів.



Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось, якого торік повторно обрали ректором, разом з дружиною заробили близько 3,5 млн гривень.



Основна сума доходів – в Анатолія Цьося. Зокрема, його зарплатня на посаді ректора становила понад 930 тисяч гривень. Також у власному виші він отримав понад 112 тис грн за сумісництвом за викладання на кафедрі теорії фізичного виховання. Найбільший дохід Анатолія Цьося – 1,3 млн грн – від польського університету гуманітарних і природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові, де він працює професором у групі науково-педагогічних працівників. Крім того, посадовець мав загалом понад 10 тис грн, зароблених за викладання в чотирьох українських вишах: Харківській державній академії фізичної культури, Національному університеті фізичного виховання і спорту, Львівському університеті фізичної культури імені Боберського та Хмельницькому інституті соціальних технологій. Якщо підсумувати, то в середньому торік він заробляв 197 тис грн на місяць.



Крім того, посадовець задекларував понад 284 тисячі гривень роялті від ВНУ.



Дружина Оксана Цьось мала понад 270 тис грн зарплати у ВНУ та близько 10 тис грн за сумісництвом у Волинській обласній малій академії наук.



Що ж до автівок, то з декларації ректора ВНУ за 2024 рік зник Volkswagen Passat 2015 року випуску з оціночною вартістю 230 тисяч гривень, який був у нього з 2018 року. Ймовірно, його керівник вишу торік зумів вигідно продати громадянину Козаченку Валерію за понад пів мільйона гривень.



Натомість у жовтні 2025 року ректор придбав Volkswagen Tiguan 2025 року майже за 2,7 млн гривень. Понад 1,2 млн він взяв кредит у Приватбанку під заставу цього ж авто. До кінця року сплатив понад 105 тис грн боргу. У дружини є Subaru Outback 2013 року за 208 тис гривень.



Нерухомість подружжя не змінилася. Цьось декларує, що мешкає з дружиною у будинку на 218,5 квадрата у Липинах, записаному на неї. Оксані Цьось також належить квартира площею 44,4 кв. м у Луцьку та земельна ділянка на майже 0,2 га в Липинах. Сам ректор є власником двох ділянок у рідному селі Любохини Ковельського району загальною площею близько 19 соток та незавершеного житлового будинку на 36 квадратів у цьому ж селі.



Анатолій Цьось заощадив у готівці 5 тис доларів та 7 тис євро. У 2024 році ректор мав на 4 тисячі євро менше. Також він має рахунок у у польському банку.



Оксана Цьось, за декларацією чоловіка, з 2023 року є співвласницею луцького товариства з обмеженою відповідальністю «Зеніт» разом із Сергієм та Олександром Гаюками. ТОВ зареєстроване в 1992 році. Основний вид діяльності Зеніту – будівництво трубопроводів. З 2023 року це ТОВ стало активно заробляти у державних замовників: із близько 10 млн грн доходу 7 млн мало завдяки угодам із представниками держструктур, у 2024 році договорів підписали на майже 15,8 млн грн (загальний дохід 17 млн), торік – на 11 млн грн (загальний дохід 19 млн). Із загальної суми угод із 2016 року з держзамовниками 96 договорів на 34 млн грн ТОВ «Зеніт» підписало з КП «Луцькводоканал».

