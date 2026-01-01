Ветеран з Волині нагороджений відзнакою Міноборони

Ветеран війни з Волині нагороджений відомчою відзнакою Міністерства оборони України.

Про це повідомляють на сторінці Любешівської громади.

Ветеран з Волині Сергій Ковальчук нагороджений відзнакою Міністра оборони України — «Золотий тризуб».

Сергій пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Він пройшов через запеклі бої під Куп’янськом, на Луганщині та Донеччині.

"Ця висока нагорода — подяка за його мужність, стійкість та вірність Україні. Дякуємо за захист! Пишаємося!" - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Україна, війна, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Медіа
відео
1/8