Ветеран з Волині нагороджений відзнакою Міноборони
Сьогодні, 21:16
Ветеран війни з Волині нагороджений відомчою відзнакою Міністерства оборони України.
Про це повідомляють на сторінці Любешівської громади.
Ветеран з Волині Сергій Ковальчук нагороджений відзнакою Міністра оборони України — «Золотий тризуб».
Сергій пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Він пройшов через запеклі бої під Куп’янськом, на Луганщині та Донеччині.
"Ця висока нагорода — подяка за його мужність, стійкість та вірність Україні. Дякуємо за захист! Пишаємося!" - йдеться у дописі.
