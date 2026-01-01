Ветеран з Волині нагороджений відзнакою Міноборони





Про це повідомляють на сторінці Любешівської громади.



Ветеран з Волині Сергій Ковальчук нагороджений відзнакою Міністра оборони України — «Золотий тризуб».



Сергій пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Він пройшов через запеклі бої під Куп’янськом, на Луганщині та Донеччині.



"Ця висока нагорода — подяка за його мужність, стійкість та вірність Україні. Дякуємо за захист! Пишаємося!" - йдеться у дописі.



Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію