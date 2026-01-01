Експертиза ДНК підтвердили загибель на Курщині воїна з Волині Олександра Шпура





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Маємо сумну звістку. Експертиза ДНК підтвердила загибель Героя Олександра Шпура, 1985 року народження. Жителя Нововолинська.

Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Його загибель підтвердилася 12 грудня 2024 року в Курській області рф", - йдеться у дописі.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

