Черги на ПП «Устилуг» на Волині: на перетин кордону очікують 105 автомобілів

Станом на 15:00 21 квітня в пункті пропуску "Устилуг-Зосин" на перетин українсько-польського кордону очікують 105 легкових автомобілів. Автобусів у черзі немає.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

З її слів, пожвавлення руху на кордоні з Польщею і збільшення пасажиропотоку пов'язане з тим, що громадяни України повертаються на роботу за кордон після Великодніх свят і Провідної неділі.

На ПП "Ягодин" автобуси та вантажівки перетинають кордон через "єЧергу".

За інформацією Держприкордонслужби, минулої доби, 20 квітня, з України виїхали 36 тисяч людей, із них 32 тисячі перетнули кордон із Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Довідково: моніторити ситуацію про черги перед пунктами пропуску з української сторони можна онлайн на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ. Інформація про стан черг на в'їзд в Україну з Польщі — за посиланням.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сьогодні, 19:04
Хлопчика, якого у Луцьку намагалася продати матір, хоче забрати тато: він виховує двох старших дітей
Сьогодні, 18:26
В Одесі затримали представників ТЦК, які вимагали гроші від людей
Сьогодні, 17:42
Найбагатший депутат Луцькради Микола Дуда задекларував $1,5 млн заощаджень
Сьогодні, 16:38
Завтра, 22 квітня, лучани прощатимуться з воїном Олександром Коханюком
Сьогодні, 16:15
