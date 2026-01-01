Хлопчика, якого у Луцьку намагалася продати матір, хоче забрати тато: він виховує двох старших дітей

Шестирічний хлопчик, матір якого намагалася його продати у Луцьку за 25 тисяч доларів, почувається добре і перебуває у дитячому притулку під наглядом органів опіки.

Про це Суспільному 21 квітня розповіла методистка центру соцпідтримки дітей та сімей Неля Прокопчук. З її слів, дитину у притулок доставили працівники служби у справах дітей.

"Він дуже комунікабельний. Не сказала б, що пригнічений, хоче спілкуватися з дітками, — говорить методистка. — Він не розуміє що з ним відбулося, ще маленький. Про маму поки не згадував".
В притулку дитина перебуває четверту добу. Хлопчика оглянули лікарі, проблем зі здоров'ям не виявили.

Матір, яку затримали під час спроби продажу сина в одному із закладів Луцька, має трьох дітей. Двох старших — 13 і 16 років — виховує батько. Як розповів Суспільному начальник міської Служби у справах дітей Федір Шульган, до них надійшла заява від батька, який має намір забрати молодшого сина з притулку.

"З цим батьком зараз проживають двоє дітей. Він приходив до нас, ми спілкувалися, — сказав посадовець. — Процедурно дитина поки залишається у притулку, батько готує їй спальне місце. Можливо він зможе забрати її до кінця цього тижня".

Що відомо про спробу продажу дитини у Луцьку

21 квітня правоохоронці повідомили про затримання у Луцьку 38-річної матері, яка за 25 тисяч доларів США намагалася продати шестирічного сина. За даними слідства, підозрювана сама підшуковувала покупця та домовилася про передачу дитини. Про намір матері поліцію повідомив потенційний "покупець".

Раніше жінку притягували до відповідальності за крадіжки. За рішенням суду, 38-річна матір нині під вартою. Їй оголосили підозру у торгівлі малолітньою дитиною за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України. У разі доведння вини жінці загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

