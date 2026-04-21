В Одесі затримали представників ТЦК, які вимагали гроші від людей





Як ідеться на сайті спецслужби, співробітники місцевого ТЦК входили в організоване злочинне угруповання, пише



Слідство встановило, що зловмисники вимагали гроші з людей, а в разі відмови вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.



«вибивали» гроші у службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.



Співробітники СБУ і спецпризначенці затримали всіх учасників угруповання «на гарячому», коли вони викрали ще одного жителя і вимагали в нього гроші.



СБУ повідомила, що під час затримання зловмисники чинили спротив і намагалися втекти в автівці. Тож спецпризначенцям довелося стріляти по колесах.



«Задокументовано, що зловмисники діяли за «наводкою» мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху. Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах», - розповіла спецслужба.



Зловмисники використовували для рейдів два службові мультівени. В одному тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.



Затриманим готують підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



За рішенням головнокомандувача ЗСУ від виконання службових обов'язків усунули начальника Одеського обласного ТЦК. Також усунули начальника Пересипського РТЦК, співробітників якого сьогодні затримали в Одесі.



До речі, керівником Одеського обласного ТЦК є Юрій Пуйко. Його попередника, Олега Борисова, звільнили в 2023 після викриття інформації про його статки, неспівмірні з офіційним доходом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

