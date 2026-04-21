В Одесі затримали представників ТЦК, які вимагали гроші від людей
Сьогодні, 17:42
СБУ і Нацполіція затримали в Одесі представників ТЦК за підозрою у вимаганні коштів.
Як ідеться на сайті спецслужби, співробітники місцевого ТЦК входили в організоване злочинне угруповання, пише LB.ua.
Слідство встановило, що зловмисники вимагали гроші з людей, а в разі відмови вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.
«вибивали» гроші у службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.
Співробітники СБУ і спецпризначенці затримали всіх учасників угруповання «на гарячому», коли вони викрали ще одного жителя і вимагали в нього гроші.
СБУ повідомила, що під час затримання зловмисники чинили спротив і намагалися втекти в автівці. Тож спецпризначенцям довелося стріляти по колесах.
«Задокументовано, що зловмисники діяли за «наводкою» мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху. Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах», - розповіла спецслужба.
Зловмисники використовували для рейдів два службові мультівени. В одному тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.
Затриманим готують підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За рішенням головнокомандувача ЗСУ від виконання службових обов'язків усунули начальника Одеського обласного ТЦК. Також усунули начальника Пересипського РТЦК, співробітників якого сьогодні затримали в Одесі.
До речі, керівником Одеського обласного ТЦК є Юрій Пуйко. Його попередника, Олега Борисова, звільнили в 2023 після викриття інформації про його статки, неспівмірні з офіційним доходом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як ідеться на сайті спецслужби, співробітники місцевого ТЦК входили в організоване злочинне угруповання, пише LB.ua.
Слідство встановило, що зловмисники вимагали гроші з людей, а в разі відмови вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.
«вибивали» гроші у службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.
Співробітники СБУ і спецпризначенці затримали всіх учасників угруповання «на гарячому», коли вони викрали ще одного жителя і вимагали в нього гроші.
СБУ повідомила, що під час затримання зловмисники чинили спротив і намагалися втекти в автівці. Тож спецпризначенцям довелося стріляти по колесах.
«Задокументовано, що зловмисники діяли за «наводкою» мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху. Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах», - розповіла спецслужба.
Зловмисники використовували для рейдів два службові мультівени. В одному тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.
Затриманим готують підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За рішенням головнокомандувача ЗСУ від виконання службових обов'язків усунули начальника Одеського обласного ТЦК. Також усунули начальника Пересипського РТЦК, співробітників якого сьогодні затримали в Одесі.
До речі, керівником Одеського обласного ТЦК є Юрій Пуйко. Його попередника, Олега Борисова, звільнили в 2023 після викриття інформації про його статки, неспівмірні з офіційним доходом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Одесі затримали представників ТЦК, які вимагали гроші від людей
Сьогодні, 17:42
На Волині встановлюють смарт-модулі для газових лічильників, які автоматично передають показники
Сьогодні, 15:40