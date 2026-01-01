Волинянка за 25 тисяч доларів продала свого шестирічного сина

Продала за 25 тисяч доларів шестирічного сина – поліція Волині повідомила про підозру місцевій мешканці.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Непрацююча 39-річна фігурантка у такий спосіб намагалася покращити своє матеріальне становище. Правоохоронці затримали її під час передачі коштів. Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення.Злочин задокументували працівники управління міграційної поліції, слідчі ГУНП, за підтримки відділу кримінального аналізу та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.Правоохоронці встановили, що жителька Луцького району, 1987 року народження, яка не працює, шукає “клієнтів”, щоб продати шестирічного сина. Сума, в яку вона оцінила дитину, – 25 тисяч доларів.17 квітня зловмисницю затримали в одному із закладів Луцька.Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вона перебуває під вартою.Зловмисниця раніше вже мала проблеми із законом – її обвинувачено у вчиненні крадіжки, наразі справа перебуває на розгляді суду.Хлопчика доставили до дитячого центру, з ним працюють фахівці.Слідство триває.